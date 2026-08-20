Giá vàng hôm nay 20-8: SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng, thế giới tăng vọt

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng thế giới tăng mạnh, vượt mức 4.500 USD/ounce, khiến chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục thu hẹp.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,7– 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,7– 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,7– 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140 – 14,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,2 – 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 đồng/lượng chiều mua và chiều bán. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng mạnh

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.503,2 USD/ounce, tăng 167 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.370 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng và bạc thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 19/8, khi chương trình mua lại trái phiếu kho bạc của Bộ Tài chính Mỹ kéo lợi suất giảm, đồng USD suy yếu và thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý.

Đà tăng giúp vàng vượt các ngưỡng kháng cự 4.480-4.500 USD, trong khi bạc lần lượt phá các mốc 64, 65 và 66 USD. Theo Kitco, diễn biến này chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường trái phiếu, khi lợi suất giảm và đồng USD yếu đi cùng lúc, tạo lực đẩy cho kim loại quý.

Về địa chính trị, căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ nhu cầu tài sản phòng thủ. Tuy nhiên, đà tăng của vàng trong phiên này chủ yếu đến từ diễn biến trên thị trường trái phiếu thay vì giá dầu. Brent hiện quanh 91 USD/thùng và WTI ở mức khoảng 85 USD/thùng, trong khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Kitco nhận định, triển vọng vàng vẫn tích cực nhưng tồn tại yếu tố trái chiều. Lợi suất và USD giảm là những yếu tố hỗ trợ giá, trong khi dầu tăng làm gia tăng rủi ro lạm phát và có thể hạn chế kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Về kỹ thuật, vùng 4.630-4.650 USD/ounce là kháng cự quan trọng tiếp theo của vàng. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới 4.700 USD, xa hơn là 4.778 USD. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm tại 4.500-4.450 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-20-8-sjc-giam-1-6-trieu-dong-luong-the-gioi-tang-vot-1217314.html

Theo hanoimoi.vn