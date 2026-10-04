VietinBank Bình Xuyên - Điểm tựa vững chắc của doanh nghiệp

Chủ động khơi thông nguồn vốn, triển khai nhiều chương trình, gói vay ưu đãi, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Xuyên (VietinBank Bình Xuyên) đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Sự đồng hành, hỗ trợ này giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ đầu năm 2026, VietinBank Bình Xuyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả gắn với kiểm soát chất lượng nợ.

Tính đến cuối tháng 8/2026, các chỉ tiêu kinh doanh của chi nhánh đều đạt và vượt mục tiêu. Nguồn vốn huy động đạt hơn 9.300 tỷ đồng, tăng gần 130 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025; tổng dư nợ đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng gần 2.100 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, dòng vốn tập trung chủ yếu vào khu vực sản xuất, kinh doanh. Trong đó, dư nợ khách hàng doanh nghiệp giữ vị trí chủ lực với 6.162 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025.

Nhận thức rõ vai trò trụ cột của khối doanh nghiệp đối với nền kinh tế địa phương, VietinBank Bình Xuyên đã chủ động triển khai nhiều gói giải pháp tín dụng thiết thực và linh hoạt. Đối với khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn, chi nhánh quyết liệt triển khai các gói tín dụng tài trợ thương mại, tín dụng xanh và tài trợ chuỗi cung ứng với lãi suất cạnh tranh cùng chi phí giao dịch ngoại hối ưu đãi nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng áp dụng gói tín dụng ưu đãi lãi suất ngắn hạn, thấp hơn từ 1 - 2%/năm so với mặt bằng chung, kịp thời bổ sung nguồn vốn lưu động thiết yếu phục vụ chu kỳ sản xuất.

Hiện dư nợ khách hàng doanh nghiệp của VietinBank Bình Xuyên đạt hơn 6.160 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, VietinBank Bình Xuyên còn khơi thông dòng vốn thông qua giải pháp cho vay tài trợ chuỗi cung ứng. Bằng việc kết nối các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI đóng vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp vệ tinh, ngân hàng đã giúp các doanh nghiệp phụ trợ tiếp cận vốn nhanh chóng dựa trên hợp đồng và hóa đơn bán hàng mà không bị áp lực bởi tài sản bảo đảm. Các cơ chế tài trợ theo hình thức L/C nội bộ, bảo lãnh dự thầu cũng được áp dụng với quy trình tinh gọn.

Song song với việc kích cầu tín dụng, chi nhánh chủ động rà soát, đánh giá dòng tiền của các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời để kịp thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, ngân hàng thực hiện cắt giảm từ 30 - 50% các loại phí dịch vụ chuyển tiền, phí bảo lãnh, phí thanh toán quốc tế đối với các khách hàng duy trì dòng tiền ổn định, giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa chi phí vận hành.

Cán bộ VietinBank Bình Xuyên tư vấn, hướng dẫn khách hàng tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi.

Điểm nhấn trong hoạt động của VietinBank Bình Xuyên là đẩy mạnh số hóa quy trình cấp tín dụng. Việc triển khai giải pháp cấp tín dụng trên nền tảng số, mở tài khoản trực tuyến và giao dịch chứng từ điện tử đã rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ từ vài ngày xuống ngay trong ngày, kịp thời đáp ứng tiến độ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, thời gian tới, VietinBank Bình Xuyên tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương, tập trung dòng vốn vào các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp chế biến - chế tạo, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án phụ trợ FDI. Đặc biệt, chi nhánh đẩy mạnh xu hướng “Tín dụng Xanh”, ưu tiên các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Đồng thời, mô hình “Hệ sinh thái Doanh nghiệp” sẽ được khai thác toàn diện. Chuỗi giá trị khép kín từ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đến doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp phụ trợ cho tới dịch vụ tài chính cá nhân dành cho cán bộ, công nhân viên sẽ được vận hành đồng bộ.

Ngân hàng cũng cam kết chuyển dịch sang phương thức thẩm định dựa trên dữ liệu dòng tiền và uy tín thương mại, thay vì phụ thuộc vào tài sản thế chấp là bất động sản thông qua ứng dụng công nghệ Big Data.

Để sự đồng hành đi vào chiều sâu, VietinBank Bình Xuyên sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức các hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho từng đơn vị. Bên cạnh đó, việc thành lập Tổ công tác đặc biệt chuyên trách sẽ giúp tư vấn giải pháp tài chính toàn diện cho các nhà đầu tư FDI ngay từ giai đoạn khảo sát, xây dựng nhà xưởng tại địa phương.

Bằng những hành động cụ thể, tinh thần đổi mới và cam kết đồng hành toàn diện, VietinBank Chi nhánh Bình Xuyên đã khẳng định vị thế là một trong những kênh cung ứng vốn chủ lực cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương. Sự tiếp sức kịp thời này chính là bệ phóng để dòng vốn sinh sôi, giúp doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ và cùng chính quyền hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong giai đoạn mới.

Tiến Chung