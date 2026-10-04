Chuyên gia nghiêng về kịch bản nào với giá vàng trong tuần tới?

Giá vàng chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu tăng trở lại, trong khi khảo sát Kitco News cho thấy phần lớn nhà phân tích Phố Wall nghiêng về kịch bản giá giảm trong tuần tới.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.139 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Kết quả khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News

Tuần này, có 13 nhà phân tích tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó, 3 người (23%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 6 người (46%) cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm và 4 người (31%) dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 182 nhà đầu tư cá nhân, 85 người (47%) dự báo giá vàng tăng, 60 người (33%) dự báo giảm và 37 người (20%) cho rằng giá sẽ đi ngang. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7, nhóm nhà đầu tư cá nhân không còn chiếm đa số với quan điểm lạc quan.

Tuần tới, thị trường không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Các chỉ số được chú ý gồm PMI dịch vụ ISM tháng 9, biên bản cuộc họp FOMC tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan.

Sáng thứ hai, PMI dịch vụ ISM tháng 9 sẽ được công bố, trong đó giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến thành phần việc làm sau các số liệu việc làm yếu gần đây. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed sẽ được công bố vào chiều thứ Tư, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan lần lượt được công bố vào thứ năm và thứ sáu.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group cho rằng, kế hoạch Mỹ giải phóng dự trữ dầu mỏ chiến lược để hỗ trợ bình ổn giá nhiên liệu là một trong những yếu tố khiến vàng không thể duy trì đà tăng sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Theo ông Pavilonis, lợi suất trái phiếu tăng trở lại đang gây sức ép lên thị trường hàng hóa nói chung, trong đó có kim loại quý. Ông dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới, dù mức giảm có thể nhẹ hơn.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro cũng dự báo giá vàng giảm trong tuần tới. Ông cho biết vàng đã giảm trong 5/6 tuần gần đây, có thời điểm xuống dưới 4.100 USD/ounce, trong khi các nỗ lực phục hồi đều gặp lực bán quanh 4.200 USD/ounce. Theo ông, nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển từ vàng sang trái phiếu sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu.

https://hanoimoi.vn/chuyen-gia-nghieng-ve-kich-ban-nao-voi-gia-vang-trong-tuan-toi-1759443.html

Theo hanoimoi.vn