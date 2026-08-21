Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức lễ tốt nghiệp cho 138 học viên khóa 47

Sáng 21/8, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 47 đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học (khóa học 2022-2026). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp trao quyết định phong quân hàm cho học viên giỏi.

Khóa 47 đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học, ngành Chỉ huy - Tham mưu, Chỉ huy - Kỹ thuật (khóa học 2022-2026) có 138 học viên. Trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản - Hệ thống - Thống nhất - Chuyên sâu”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chính khóa với huấn luyện ngoại khóa, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành, cập nhật nội dung huấn luyện mới vào giảng dạy, bám sát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt; kịp thời cập nhật kiến thức, nội dung sát thực tiễn, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của khóa học; tích cực rèn luyện, từng bước nâng cao kỹ năng chỉ huy, năng lực thực hành và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Tiến Ngọc - Chính ủy Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp trao danh hiệu cho các học viên tốt nghiệp loại Giỏi.

Kết thúc khóa học, 138 học viên được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 4 học viên tốt nghiệp loại Giỏi, chiếm 2,90%; 100 học viên loại Khá, chiếm 72,46%.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp khẳng định: Kết quả tốt nghiệp là tiền đề thuận lợi để các học viên tiếp tục vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác. Đồng chí đề nghị các học viên khi về đơn vị mới tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt, học tốt, chính quy, mẫu mực, đã ra quân là đánh thắng”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực tham mưu tác chiến, huấn luyện và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đào tạo đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thu Hoài - Trường Giang