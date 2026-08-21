Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Vĩnh Phúc trang trí lớp học chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.

Theo phương án được phê duyệt, toàn tỉnh hiện có 1.861 cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp, số cơ sở còn 655, giảm 1.206 cơ sở, tương ứng 64,8%. Toàn tỉnh có 1.204 phân hiệu và 701 điểm trường.

Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bám sát yêu cầu của Trung ương, bảo đảm mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, phù hợp với quy mô học sinh, hạn chế hình thành trường quá lớn, giảm tác động đến học sinh, đội ngũ và mạng lưới hiện có; phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; bảo đảm tính ổn định và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Phương án đã tính đến các yếu tố đặc thù của từng xã, phường, nhất là những địa bàn rộng, dân cư phân tán, bị chia cắt bởi sông, núi cao, giao thông đi lại khó khăn hoặc khoảng cách từ điểm trường chính đến phân hiệu quá xa, từ 20 km trở lên. Đối với những trường có quy mô lớp, học sinh quá lớn, từ 100 lớp trở lên; các trường THCS giữ vai trò nòng cốt về chất lượng giáo dục; địa phương có trường phổ thông dân tộc nội trú THCS..., phương án cho phép tăng thêm cơ sở giáo dục để bảo đảm điều kiện tổ chức dạy và học. Theo đó, cho phép tăng thêm 73 trường, gồm 7 trường mầm non, 32 trường tiểu học, 29 trường THCS và 5 trường liên cấp tiểu học và THCS.

Đối với cấp THPT, về cơ bản giữ ổn định mạng lưới trường hiện có. Việc duy trì mạng lưới được xác định trên cơ sở phân bố dân cư, địa bàn tuyển sinh và điều kiện đi lại của học sinh. Trong đó, hệ thống THPT công lập tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi tỷ lệ học sinh THPT ngoài công lập năm học 2026-2027 dự kiến chỉ khoảng 9,7%.

Việc giữ ổn định mạng lưới trường THPT cũng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập khi số học sinh hoàn thành THCS trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo tiếp tục tăng; đồng thời tạo điều kiện thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phổ cập giáo dục THPT và tương đương đến năm 2035.

Phương án xác định nguyên tắc: những nội dung đã rõ, đủ điều kiện và nhận được sự đồng thuận thì triển khai ngay, không chờ đến lộ trình năm 2030. Đối với những cơ sở giáo dục cần thêm thời gian chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, địa điểm học tập hoặc có yếu tố đặc thù, địa phương xác định lộ trình cụ thể, tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện khi đủ điều kiện.

Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập được thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và các bộ, ngành liên quan, phù hợp với điều kiện hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đặc thù của tỉnh Phú Thọ. Mục tiêu là tạo thuận lợi cho người học, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.

Cùng với việc tinh gọn mạng lưới, phương án gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với đổi mới mô hình quản trị nhà trường; mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ; giảm số lượng cán bộ quản lý, tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Sắp xếp, tinh gọn các cơ sở giáo dục công lập theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở công lập, cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở (hoặc 1 trường mầm non, không quá 2 trường phổ thông liên cấp), có tính đến yếu tố đặc thù theo địa bàn; thực hiện sắp xếp các trường THPT và các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, giáo dục nghề nghiệp phù hợp yêu cầu thực tế của tỉnh; mỗi trường có thể gồm một số phân hiệu, điểm trường.

Hạnh Thúy