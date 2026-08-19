Xã Thái Hòa triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Ngày 19/8, xã Thái Hòa tổ chức tổng kết năm học 2025-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục xã Thái Hòa đã duy trì ổn định mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, 100% phòng học được kiên cố hóa. 100% nhà trường sử dụng phần mềm quản lý trường học và cơ sở dữ liệu ngành. Đến hết năm học, toàn xã có 8/9 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Cùng với đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh lớp 9 được công nhận hoàn thành chương trình THCS lần 1 đạt 96,97%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT đạt 83%, trong đó có 5 học sinh đỗ THPT chuyên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, xã có 40 học sinh tham gia và đạt 33 giải, tỷ lệ đạt giải 82,5%, xếp thứ 19/164 đơn vị tham gia trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo xã Thái Hòa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, xã Thái Hòa tập trung hoàn thiện việc sắp xếp, tổ chức mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tiễn; đổi mới mô hình quản trị trường học quy mô lớn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học; chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc...

Theo kế hoạch đề ra, xã phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm 20 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; tăng số lượng học sinh đạt giải Nhất, Nhì cấp tỉnh; nâng tỷ lệ học sinh đạt giải lên trên 85%; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt trên 85%.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đóng góp tích cực vào công tác phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

Thu Hoài - Đức Thiện