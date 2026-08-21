Xã Vĩnh Tường sẵn sàng bước vào năm học mới

Những ngày cuối tháng 8, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Vĩnh Tường khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Cán bộ Trường THCS Vĩnh Tường kiểm tra phòng Tin học, rà soát hệ thống máy tính và thiết bị công nghệ trước thềm năm học mới.

Đồng chí Cao Đức Bình - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Tường cho biết: Công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai đồng bộ, từ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa đến tuyển sinh, phân tuyến và bảo đảm an toàn trường học. Trong đó, việc rà soát, bố trí đội ngũ nhà giáo được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ sở giáo dục phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu phương án điều tiết, bố trí, tuyển dụng giáo viên hợp đồng, biệt phái và sử dụng đội ngũ phù hợp với thực tế, hoàn thành trước ngày 25/8, bảo đảm nhân lực cho năm học mới.

Cùng với đội ngũ, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được kiểm tra toàn diện. Những hạng mục xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn được yêu cầu khắc phục kịp thời. Công tác tuyển sinh đầu cấp được thực hiện phù hợp từng địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học hoặc quá tải cục bộ. Địa phương đồng thời yêu cầu các trường tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn trường học, chú trọng y tế học đường, phòng, chống bạo lực học đường.

Xã Vĩnh Tường hiện có 19 trường học. Chuẩn bị bước vào năm học mới cũng là thời điểm xã tăng tốc triển khai việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Việc sắp xếp được yêu cầu không thực hiện theo hướng cơ học mà phải đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm quyền học tập, cơ hội tiếp cận giáo dục và chất lượng giáo dục của học sinh.

Địa phương định hướng gắn sắp xếp mạng lưới trường lớp với đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản công, đội ngũ nhà giáo và hạ tầng số; từng bước tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuẩn bị năm học mới: Sắp xếp để tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động, không để việc sắp xếp làm gián đoạn việc dạy và học, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Bức tranh nổi bật với khẩu hiệu “Tri thức căng buồm - khát vọng vươn khơi” vừa được hoàn thành để chào đón năm học mới tại Trường THCS Vĩnh Tường.

Tại Trường THCS Vĩnh Tường, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra khẩn trương. Với 24 lớp, 916 học sinh và 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường tập trung rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ, coi đây là những điều kiện nền tảng để bước vào năm học mới.

Nhà trường kiểm tra toàn bộ 24 phòng học và 12 phòng học bộ môn; sửa chữa những vị trí có nguy cơ mất an toàn như khóa cửa, bản lề, tay nắm... Phòng Tin học được sửa chữa, nâng cấp thiết bị; hệ thống màn hình tương tác và đường truyền Internet được kiểm tra.

Cùng với đó, lớp học, khuôn viên và thư viện được vệ sinh, chỉnh trang; thiết bị dạy học được sắp xếp; biển chỉ dẫn an toàn giao thông được bổ sung. Bếp ăn bán trú được kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Màn hình LED được bổ sung tại phòng họp, phục vụ hoạt động chuyên môn và từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong nhà trường. Việc thông tin về sách giáo khoa, chương trình giáo dục và các yêu cầu đầu năm học được thực hiện thông qua các nhóm lớp, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đạo - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Tường chia sẻ: Nhà trường xác định chuẩn bị đội ngũ là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng giáo dục. Theo đó, giao các tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn xây dựng chương trình của tổ và cá nhân, sau đó báo cáo nhà trường xem xét, phê duyệt thành chương trình chung. Việc phân công chuyên môn được thực hiện theo hướng phát huy năng lực từng giáo viên, chú trọng các đội tuyển học sinh giỏi, ôn thi vào lớp 10 và trường THPT chuyên. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai ở cả 4 khối lớp. Chuyển đổi số được xác định là bước đột phá. Những kết quả nổi bật và toàn diện trong năm học 2025-2026 là cơ sở để nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2026-2027.

Trong những ngày cuối tháng 8, từ chính quyền địa phương đến các nhà trường đều tập trung hoàn tất những phần việc cuối cùng, đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng khởi động năm học mới. Đội ngũ giáo viên, phòng học, thiết bị, tuyển sinh và phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp được rà soát trên tinh thần “6 rõ”, công khai, minh bạch, dựa trên số liệu đầy đủ và đánh giá toàn diện tác động.

Các trường tích cực rà soát điều kiện về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông và môi trường mạng... Đặc biệt, các trường đều quan tâm hỗ trợ, không để học sinh phải nghỉ học vì điều kiện kinh tế hoặc khó khăn trong tiếp cận giáo dục. Mục tiêu chung không chỉ bảo đảm năm học mới bắt đầu đúng thời gian, mà quan trọng hơn là tạo môi trường giáo dục ổn định, an toàn, hiệu quả, để mỗi học sinh có cơ hội đến trường và được học tập trong điều kiện tốt nhất.

Việc chuẩn bị chu đáo từ cơ sở, gắn sắp xếp mạng lưới với đổi mới quản trị, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục đang tạo nền tảng để năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Vĩnh Tường diễn ra ổn định, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

Hạnh Thúy