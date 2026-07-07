Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 7/7, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; gặp mặt, biểu dương hội viên có thành tích xuất sắc tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Các hoạt động của Hội được tổ chức kịp thời, đảm bảo đúng định hướng chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội có nhiều đổi mới, linh hoạt, phù hợp với thực tế hoạt động của Hội và yêu cầu đổi mới báo chí.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng tổ chức Hội thường xuyên được quan tâm, chăm lo. Hoạt động của Hội và các đơn vị cơ sở đi vào ổn định. Hội chú trọng công tác xây dựng tổ chức, quản lý hội viên; rà soát, cập nhật danh sách hội viên đủ điều kiện tiếp tục sinh hoạt; chỉ đạo hoàn thành đại hội các liên chi hội, chi hội nhà báo và cơ bản hoàn thành các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí và hội viên tiếp tục bám sát định hướng của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí; phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, định hướng dư luận xã hội và lan tỏa thông tin tích cực. Qua đó, góp phần tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025.

Nhóm tác giả đạt thành tích tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025 được vinh danh.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội Nhà báo tỉnh tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; củng cố bộ máy tổ chức Hội sau đại hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ và các phong trào thi đua; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên trong hoạt động nghề nghiệp...

Diệu Thu