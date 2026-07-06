Khải Cai - Nơi phụ nữ vùng cao chung tay thắp sáng bản làng

Không chỉ chủ động tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình, những người phụ nữ tại Tổ hợp tác Khải Cai, xã Quyết Thắng còn trở thành những hạt nhân tích cực trong việc bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan sinh thái và khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng tại địa phương. Bằng sự đồng lòng và tinh thần chịu thương chịu khó, họ đang từng ngày dệt nên bức tranh quê hương trù phú, xanh tươi.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Quyết Thắng thăm mô hình du lịch cộng đồng Khải Cai.

Về xã Quyết Thắng những ngày này, đi đến đâu cũng nghe người dân râm ran kể về những thay đổi tích cực tại khu vực Mó nước Bai Cai. Từ một danh thắng thiên nhiên vốn hoang sơ, nay Bai Cai đã khoác lên mình tấm áo mới, sạch đẹp, ngăn nắp và tràn đầy sức sống. Sự thay đổi ấy có dấu ấn đậm nét của 20 thành viên thuộc Tổ hợp tác (THT) Khải Cai - mô hình liên kết kinh tế và cộng đồng đầy sáng tạo của phụ nữ địa phương.

Được thành lập vào giữa tháng 9 năm 2025 dưới sự hỗ trợ kịp thời của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (do Chính phủ Ireland tài trợ), Hội LHPN tỉnh và sự quản lý trực tiếp của Hội LHPN xã Quyết Thắng, THT Khải Cai ra đời với sứ mệnh tiếp sức cho phụ nữ vùng cao vươn lên làm chủ kinh tế. Với tổng nguồn vốn ban đầu 260 triệu đồng (trong đó Dự án CARE hỗ trợ 250 triệu đồng và các thành viên đối ứng 10 triệu đồng), THT đã nhanh chóng tổ chức họp bình xét và giải ngân đợt 1 cho 8 thành viên có nhu cầu cấp thiết với mức vay ưu đãi từ 25 đến 35 triệu đồng/hộ, lãi suất chỉ 0,5%/tháng.

Từ nguồn vốn vay, các chị em đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và đặc biệt là nâng cấp cơ sở vật chất để phát triển mô hình homestay. Để tạo nguồn quỹ dự phòng bền vững và nâng cao tính gắn kết, THT còn triển khai hoạt động tiết kiệm định kỳ đều đặn mỗi tháng. Việc thu, quản lý và sử dụng quỹ được thực hiện công khai, minh bạch.

Chị Bùi Thị Cúc - Tổ trưởng THT Khải Cai chia sẻ: "Có vốn, có kiến thức lại có chị em đồng hành, chúng tôi tự tin hơn rất nhiều. Đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, không chỉ giúp kinh tế gia đình bớt khó khăn mà còn mở ra cơ hội làm du lịch một cách bài bản".

Vườn rau sạch cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho bữa ăn hằng ngày của các gia đình và du khách.

Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế hộ, các thành viên THT Khải Cai luôn ý thức được vai trò của mình đối với cộng đồng. Giữa tháng 5 năm 2026, một vườn rau sạch cộng đồng đã được THT triển khai xây dựng. Những bàn tay vốn chỉ quen việc ruộng rẫy nay cùng nhau cải tạo đất, gieo hạt, chăm bón từng luống rau xanh mướt. Vườn rau không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho bữa ăn hằng ngày của các gia đình và du khách, mà còn là điểm nhấn xanh giúp chỉnh trang cảnh quan thôn xóm, hướng tới một mô hình du lịch xanh và bền vững.

Du khách thích thú trải nghiệm tắm suối tại Mó nước Bai Cai.

Đặc biệt, niềm tự hào lớn nhất của THT Khải Cai chính là việc chủ động quản lý, cải tạo và hồi sinh khu vực Mó nước Bai Cai. Nhận thức được tiềm năng du lịch cộng đồng tại đây, THT đã phân công 4 thành viên thay phiên nhau trực tiếp quản lý, vận hành và duy trì vệ sinh thường xuyên. Không kể nắng mưa, toàn bộ 20 thành viên trong tổ đều đặn tham gia dọn dẹp môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và chỉnh trang khuôn viên quanh mó nước.

Sự chuẩn bị chu đáo ấy đã kết trái ngọt. Kể từ khi chính thức khởi động đón khách vào cuối tháng 5 năm 2026, Mó nước Bai Cai đã nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài xã đến tham quan, giải nhiệt và trải nghiệm, đặc biệt đông đúc vào các ngày cuối tuần và dịp nghỉ hè. Trước đó, trong năm 2025, THT cũng đã vinh dự đón và phục vụ 8 đoàn khách du lịch từ nước Anh đến trải nghiệm văn hóa bản địa như cấy lúa, làm đường, nấu ăn và giao lưu văn nghệ truyền thống.

Mó nước Bai Cai đã nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài xã đến tham quan, giải nhiệt và trải nghiệm.

Đồng chí Bùi Thị Xiểm - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hiệu ứng tích cực từ điểm du lịch Bai Cai đã và đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho xã Quyết Thắng. Du khách tìm đến giúp tiêu thụ nông sản địa phương, thúc đẩy các dịch vụ homestay phát triển, từ đó nâng cao thu nhập một cách rõ rệt cho các thành viên. Quan trọng hơn, hoạt động này đã khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của người phụ nữ trong thời đại mới: vừa năng động phát triển kinh tế, vừa tiên phong trong các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ về phương hướng trong thời gian tới, Ban quản lý THT Khải Cai cho biết, tổ sẽ tiếp tục duy trì và quản lý hiệu quả nguồn vốn vay và quỹ tiết kiệm; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, đưa điểm du lịch cộng đồng Bai Cai trở thành một thương hiệu hấp dẫn của địa phương. Những mảnh đất cằn cỗi năm xưa đang nở hoa dưới bàn tay và khối óc của những người phụ nữ đầy nhiệt huyết, đưa Khải Cai trở thành điểm sáng, lan tỏa tinh thần vượt khó, làm giàu đẹp thêm cho quê hương Phú Thọ.

Hồng Duyên