Bão số 1 giật cấp 10, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5 giờ ngày 5/7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Chiều và đêm qua (4/7), ở khu vực Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to như trạm: Móng Cái 247,6mm; Đoan Tĩnh 145,4mm;...

Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 24 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 16 giờ ngày 5/7 Bắc đông bắc, 10-15 km/giờ 23,2 N-108,3E; trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.< cấp 6 Phía bắc vĩ tuyến 20,5N; 106,5E-110,0E Cấp 3: Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải); vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh

Do tác động của bão ở bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh.

Khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh có mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.

Cảnh báo do điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực chịu tác động đông Bắc Bộ từ sáng sớm đến hết ngày 5/7 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng khu vực đông bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Theo nhandan.vn