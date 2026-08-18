Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chiều 18/8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số” trên Cổng Pháp luật quốc gia; triển khai chương trình bình chọn, vinh danh, khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung vào chủ đề: “Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng, thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong Bộ, ngành Tư pháp”, gắn với đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trong những hoạt động trọng tâm là cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số” trên Cổng Pháp luật quốc gia. Cuộc thi được chia thành 6 tuần thi, diễn ra từ 0 giờ 00 phút ngày 20/8/2026 đến 24 giờ 00 phút ngày 3/10/2026.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nước và nước ngoài. Người tham gia cuộc thi trên máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối Internet. Nội dung các câu hỏi tập trung vào Hiến pháp năm 2013, các quy định pháp luật mới và những vấn đề pháp lý trong chuyển đổi số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, trí tuệ nhân tạo, tài sản số... Ban Tổ chức sẽ trao giải cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, chương trình bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026 được triển khai từ tháng 7 - 11/2026 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật. Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam dự kiến diễn ra trong tuần lễ cao điểm từ ngày 1 - 9/11/2026, kết hợp tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến và vinh danh “Gương sáng pháp luật”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các hoạt động; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, tháo gỡ. Các đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả; tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến.

Đối với chương trình bình chọn, vinh danh, khen thưởng “Gương sáng pháp luật”, việc bình chọn phải đúng quy chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ, công tâm, khách quan, minh bạch; lựa chọn những gương tiêu biểu để vinh danh tại địa phương và đề cử cấp Trung ương.

Lê Hoàng