Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh; thành phố Huế có mưa to đến rất to

Dự báo, ngày 7/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Thành phố Huế có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh; thành phố Huế có mưa to đến rất to

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/10, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 7/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, độ cao sóng 2-4m, hướng sóng đông bắc. Khu vực từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, độ cao sóng 1,5-2,5m, hướng sóng đông bắc đến bắc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam (khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế) có mưa, mưa vừa và dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ: 28-31 độ C; phía nam 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc (thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ: 26-29 độ C; phía nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Ngày nắng Trời lạnh Nhiệt độ cao nhất Gió giật mạnh Huế Mưa dông mưa to đến rất to Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn sáng Bắc bộ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long