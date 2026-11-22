Phường Vĩnh Phúc khai mạc Hội trại văn hóa với chủ đề “Văn hoá - Kết nối - Phát triển”

Tối 21/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Hội trại “Văn hóa - Kết nối - Phát triển” thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc cùng các ca sĩ, nghệ sĩ và hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Vĩnh Phúc vinh danh các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các câu lạc bộ văn nghệ. Những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng hiện đại và các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống đã tạo nên không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, tiết mục múa trống “Hào khí Việt Nam” với âm hưởng hào hùng, cùng các tiết mục trình diễn làn điệu “Chầu văn Năm Suối Lân”, “Trống quân Mó cá” đã mang đến những sắc thái nghệ thuật độc đáo, góp phần tái hiện và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội trại văn hoá phường Vĩnh Phúc.

Đến với hội trại, người dân còn được trải nghiệm nghệ thuật trà đạo, tìm hiểu và thưởng thức các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Bê cạnh đó, bộ sưu tập áo dài với chủ đề “Một dải Phú Thọ - Kết nối tinh hoa ba miền” của nhà thiết kế Vân Anh Nguyễn mang đến không gian trình diễn thời trang giàu tính nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam và sự giao thoa văn hóa các vùng miền.

Các đại biểu tham quan bộ sưu tập áo dài với chủ đề “Một dải Phú Thọ - Kết nối tinh hoa ba miền” của nhà thiết kế Vân Anh Nguyễn.

Hội trại văn hóa phường Vĩnh Phúc không chỉ giới thiệu diện mạo đô thị mới mà còn góp phần giao thoa, hội tụ và tiếp nối những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và trình diễn nghệ thuật, sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thúy Hường