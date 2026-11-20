Đa dạng hình thức truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Xác định thông tin là nguồn lực quan trọng giúp người dân chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, xã Thanh Ba đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cấp hạ tầng viễn thông cơ sở. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân về công tác giảm nghèo bền vững.

Xã Thanh Ba tổ chức Ngày hội việc làm giúp người lao động có điều kiện tiếp cận thông tin, tìm hiểu thị trường, nắm bắt cơ hội việc làm.

Thực hiện Dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn xã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Thay cho hình thức truyền thanh truyền thống, địa phương chuyển sang ứng dụng hệ thống truyền thanh thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Song song với hạ tầng truyền thanh, hạ tầng viễn thông và internet cũng được quan tâm đầu tư phủ sóng 100% thôn, tổ dân phố. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phương tiện nghe - nhìn, điện thoại thông minh và gói cước viễn thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tri thức mới ngay tại gia đình. Bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, công tác tuyên truyền giảm nghèo không còn bó hẹp trong các buổi họp dân hay văn bản giấy tờ mà đã lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số.

Hiện 100% thôn, tổ dân phố đều thiết lập và duy trì hiệu quả các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội facebook, zalo. Xã Thanh Ba trang bị máy tính và hoàn thành việc lắp đặt mã QR tra cứu thông tin hành chính tại 22/22 thôn, tổ dân phố trên địa bàn.Thông qua mã QR, người dân có thể tiếp cận các thông tin hành chính của thôn, tổ dân phố như: Thông tin chung về địa bàn dân cư, cơ cấu tổ chức, người phụ trách, các nội dung thông báo, hướng dẫn và những thông tin cần thiết khác phục vụ đời sống, sinh hoạt của cộng đồng. Đây cũng là phương thức đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, góp phần đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh chóng, công khai và thuận tiện hơn.

Bên cạnh công nghệ số, hình thức tuyên truyền miệng và cổ động trực quan vẫn giữ vai trò nòng cốt. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và các tổ chức đoàn thể, nội dung giảm nghèo được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, câu lạc bộ, hội nghị tập huấn. Cách làm “mưa dầm thấm lâu” bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu đã giúp chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Thực tế cho thấy, “nghèo về thông tin” thường kéo theo sự hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ hội việc làm. Khi nút thắt về thông tin được tháo gỡ, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Thay vì tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp, hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo đã chủ động tìm hiểu kiến thức, mạnh dạn vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả hoặc tham gia học nghề, xuất khẩu lao động. Cùng với đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi và cách làm hay trong giảm nghèo đã tạo sức lan tỏa tích cực, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất trong cộng đồng dân cư. UBND xã đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn. Qua đó, người lao động có điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, tìm hiểu cụ thể thị trường lao động, cơ hội việc làm trong nước và nước ngoài, từng bước định hướng nghề nghiệp phù hợp, tạo động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Có thể khẳng định, đa dạng hóa hình thức truyền thông và giải quyết bài toán giảm nghèo về thông tin không chỉ giúp người dân nâng cao dân trí, tiếp cận khoa học kỹ thuật mà còn tạo động lực nội sinh vững chắc. Đây là “chìa khóa” quan trọng để Thanh Ba hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Thu Hà