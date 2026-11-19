BIDV trao tặng 20 bộ máy tính tiếp sức cho học sinh khu vực khó khăn

Ngày 19/11, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng học sinh phân hiệu Phương Khoan, Trường Tiểu học Hải Lựu (xã Hải Lựu) 20 bộ máy tính để bàn với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Lãnh đạo BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc trao biểu trưng tài trợ 300 triệu đồng để trang bị phòng máy tính cho phân hiệu Phương Khoan.

Món quà nằm trong chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” do BIDV triển khai trên toàn quốc, hướng tới tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho những ngôi trường còn nhiều khó khăn.

Phân hiệu Phương Khoan là một trong năm điểm trường của Trường Tiểu học Hải Lựu sau khi sắp xếp lại. Hoạt động trên địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện dạy và học của nhà trường cũng còn nhiều hạn chế. Hiện nay, phân hiệu có 287 học sinh, chủ yếu là con em nông thôn.

Với sự tài trợ của BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc, phân hiệu Phương Khoan được trang bị phòng máy mới, bố trí đầy đủ bàn ghế và hệ thống máy tính đồng bộ, hiện đại. Hệ thống trang thiết bị mới không chỉ giúp các thầy, cô giáo nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tin học mà còn mở ra cánh cửa để học sinh vùng khó tiếp cận tri thức số và rèn luyện kỹ năng công nghệ ngay từ bậc tiểu học.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của BIDV đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường mà còn tiếp sức cho học sinh vùng khó tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.

Trường Giang