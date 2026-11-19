{title}
{publish}
{head}
Ngày 19/11, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng học sinh phân hiệu Phương Khoan, Trường Tiểu học Hải Lựu (xã Hải Lựu) 20 bộ máy tính để bàn với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Lãnh đạo BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc trao biểu trưng tài trợ 300 triệu đồng để trang bị phòng máy tính cho phân hiệu Phương Khoan.
Món quà nằm trong chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” do BIDV triển khai trên toàn quốc, hướng tới tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho những ngôi trường còn nhiều khó khăn.
Phân hiệu Phương Khoan là một trong năm điểm trường của Trường Tiểu học Hải Lựu sau khi sắp xếp lại. Hoạt động trên địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện dạy và học của nhà trường cũng còn nhiều hạn chế. Hiện nay, phân hiệu có 287 học sinh, chủ yếu là con em nông thôn.
Với sự tài trợ của BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc, phân hiệu Phương Khoan được trang bị phòng máy mới, bố trí đầy đủ bàn ghế và hệ thống máy tính đồng bộ, hiện đại. Hệ thống trang thiết bị mới không chỉ giúp các thầy, cô giáo nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tin học mà còn mở ra cánh cửa để học sinh vùng khó tiếp cận tri thức số và rèn luyện kỹ năng công nghệ ngay từ bậc tiểu học.
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của BIDV đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường mà còn tiếp sức cho học sinh vùng khó tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Trường Giang
baophutho.vn Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Thọ chú trọng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho hội...
baophutho.vn Sáng 19/11, tại thôn Phú Nghĩa, UBND xã Hy Cương phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tổ chức lễ ra mắt mô hình “Thư viện Hạnh phúc”. Dự...
baophutho.vn Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), xã Minh Đài tổ...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh...
baophutho.vn Ngày 18/11, thôn Trung tâm 1, xã Thu Cúc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật...
baophutho.vn Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ xã Mường Vang đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh...
Người tham gia BHXH, BHYT có thể thực hiện ba thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh, nhờ cơ chế không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Việc thực...