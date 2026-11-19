Ra mắt mô hình “Thư viện Hạnh phúc” tại xã Hy Cương

Sáng 19/11, tại thôn Phú Nghĩa, UBND xã Hy Cương phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tổ chức lễ ra mắt mô hình “Thư viện Hạnh phúc”. Dự lễ ra mắt có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và nhà tài trợ - Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sách Thái Hà trao 700 cuốn sách tặng xã Hy Cương.

Mô hình “Thư viện Hạnh phúc” được UBND xã Hy Cương triển khai tại thôn Phú Nghĩa, với không gian đọc sách rộng 30m2. Thư viện có 700 cuốn sách do Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tài trợ với nội dung phong phú, đa dạng lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu kiến thức của nhiều lứa tuổi. Qua đó, góp phần tạo không gian văn hóa đọc cộng đồng, khuyến khích người dân, nhất là thanh thiếu nhi hình thành thói quen đọc sách và tiếp cận tri thức.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đại biểu dự lễ ra mắt "Thư viện Hạnh phúc".

Mô hình “Thư viện Hạnh phúc” có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tại khu dân cư, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần hiếu học và khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ chủ động tiếp cận tri thức.

Không chỉ là nơi đọc sách, tìm hiểu kiến thức, thư viện còn tạo không gian sinh hoạt văn hóa, kết nối cộng đồng, góp phần hình thành nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng ham học hỏi, trọng tri thức.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa và sách chúc mừng xã Hy Cương ra mắt mô hình “Thư viện Hạnh phúc”.

Đặc biệt, mô hình phù hợp với định hướng xây dựng thí điểm Làng văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn cội Đất Tổ” tại thôn Phú Nghĩa, góp phần làm phong phú không gian văn hóa, tạo điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm của người dân và du khách khi về với vùng Đất Tổ.

Các đại biểu trải nghiệm không gian văn hóa Hát Xoan tại sân Nhà văn hóa thôn Phú Nghĩa.

Cùng với đó, thời gian qua, xã Hy Cương đẩy mạnh chuyển đổi số tại cơ sở. UBND xã bố trí kinh phí cho 23/23 thôn trang bị đồng bộ thiết bị máy tính, máy in, màn hình tivi..., góp phần phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, cập nhật dữ liệu và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Đức Anh