Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11) hàng năm, các thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh lại rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT). Năm nay là năm đầu tiên ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi nấu ăn, bữa cơm đoàn kết, tuyên truyền pháp luật và chăm lo gia đình khó khăn. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân, vun đắp khối ĐĐKTDT, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày hội của tình đoàn kết

Người dân thôn Sơn Vi 1, xã Phùng Nguyên biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dù mỗi miền quê có phong tục, tập quán và cách tổ chức riêng, song Ngày hội ĐĐKTDT hướng tới mục tiêu chung: Gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Ngày hội được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, an toàn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, những bữa cơm đoàn kết đã trở thành nét đẹp, góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Đến chung vui với người dân xóm Nhót, xã Mai Châu trong Ngày hội ĐĐKTDT, chúng tôi thấy rõ không khí vui tươi, rộn ràng. Với 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái, ngày hội càng thêm đậm đà bản sắc khi người dân trong trang phục truyền thống cùng hội tụ tại nhà văn hóa. Cờ hoa rực rỡ, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp tạo nên diện mạo mới của khu dân cư. Không chỉ là dịp giao lưu, ngày hội còn là dịp nhìn lại những kết quả xây dựng đời sống văn hóa. Hiện xóm có trên 90% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, được UBND xã công nhận Xóm văn hóa. Người dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan, bảo tồn bản sắc dân tộc, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở được chú trọng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng khu dân cư đoàn kết, bình yên.

Dịp này, nhiều thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và tuyên truyền pháp luật. Phường Việt Trì đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và an sinh xã hội với quy mô rộng, nội dung phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nổi bật là sự kiện ra mắt mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối bền vững” với 67 địa chỉ nhân đạo; không gian trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của nông dân địa phương; giải thi đấu bóng chuyền hơi nam - nữ; tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Gia đình kết nối yêu thương” và hội diễn văn nghệ quần chúng... mang đến không khí sôi nổi, đầm ấm. Các tiết mục ca múa nhạc với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu và truyền thống MTTQ Việt Nam không chỉ tạo sân chơi tinh thần bổ ích mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Ngày hội ĐĐKTDT năm 2026 trên địa bàn xã Đoan Hùng được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó, nổi bật là việc lồng ghép tổ chức Ngày hội chuyển đổi số tại các thôn, tổ dân phố nhằm đưa công nghệ số đến gần hơn đời sống Nhân dân. Người dân được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, tích hợp các giấy tờ cá nhân, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; thực hiện một số thủ tục hành chính như cấp căn cước, đăng ký tạm trú, đăng ký thông tin cư trú; tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng sử dụng công nghệ số trong đời sống. Bên cạnh đó, người dân còn được tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện và phòng tránh nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản khi tham gia môi trường số.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Ngày hội ĐĐKTDT là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, cùng nhìn lại những việc đã làm được, biểu dương những tấm gương tốt, bàn cách xây dựng quê hương ngày càng no ấm, yên vui. Việc gắn ngày hội với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam còn gửi gắm thông điệp sâu sắc: Đoàn kết là nền tảng; văn hóa là cội nguồn, sức mạnh nội sinh; ý thức thượng tôn pháp luật là điều kiện để mỗi gia đình, mỗi cộng đồng phát triển lành mạnh, bền vững.

Chung sức hỗ trợ người nghèo

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn là một trong những nội dung quan trọng trong Ngày hội ĐĐKTDT. Những phần quà có giá trị tinh thần rất lớn giúp động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, bởi đó là tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Bình đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 nhằm kêu gọi sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân trong công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay tại buổi Lễ phát động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã đón nhận những tấm lòng vàng, sự chung tay ủng hộ thiết thực từ 51 tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thôn và các nhà hảo tâm, trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho gia đình anh Bùi Văn Tới là hộ nghèo ở thôn Thống Nhất, trao tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Nhiều địa phương tiếp tục triển khai các mô hình an sinh xã hội, xây dựng bản đồ an sinh. Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ năm 2026 đã vận động được 933 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; nhiều doanh nghiệp, đơn vị cũng trực tiếp hỗ trợ các địa phương thông qua các chương trình, công trình an sinh xã hội cụ thể.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, kết nối các nguồn lực xã hội, phối hợp rà soát, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu về nhà ở, sinh kế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Với sự chung tay của cả cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được lan tỏa, trở thành điểm tựa giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố khối ĐĐKTDT, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng xã hội ngày càng nhân ái, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Thanh