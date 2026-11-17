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Nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân, trong năm 2026, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã tập trung triển khai công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Từ đó, góp phần phát huy tốt vai trò đồng hành, chăm lo và hỗ trợ thanh niên.
Kết quả từ đầu năm đến nay, đã thành lập mới 8 tổ chức Đoàn, 4 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Đoàn phường Vĩnh Phúc trao quyết định thành lập Đoàn cơ sở Trường THPT Liên Bảo.
Cụ thể, 8 tổ chức Đoàn được thành lập mới gồm: Đoàn cơ sở Trường THPT Liên Bảo, trực thuộc Đoàn phường Vĩnh Phúc; Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kim Bôi, trực thuộc Đoàn xã Kim Bôi; Chi đoàn Công ty TNHH Bê tông Nội thất 95, trực thuộc Đoàn xã Lạc Sơn; Chi đoàn Trường Liên cấp Dạ Hợp, trực thuộc Đoàn phường Hòa Bình; Chi đoàn Công ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình, trực thuộc Đoàn xã Yên Thủy; Chi đoàn Công ty Cổ phần Bình Nam, trực thuộc Đoàn phường Tân Hòa; Chi đoàn Trường Mầm non Gia Nguyễn, trực thuộc Đoàn phường Phong Châu; Chi đoàn Công ty TNHH và Công nghệ Giáo dục One Kids, trực thuộc Đoàn xã Lạc Thủy.
4 tổ chức Hội LHTN được thành lập mới tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước gồm: Chi hội Thanh niên Công ty TNHH Future Sound, trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Cao Phong; Chi hội Thanh niên Trung tâm Ngoại ngữ Ocean Edu Lương Sơn, trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Lương Sơn; Chi hội Thanh niên Trường Mầm non tư thục Thanh Nhàn, trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Lương Sơn; Chi hội Hội LHTN Việt Nam Công ty TNHH Trường Sơn, trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Tân Hòa.
Việc phát triển mới các tổ chức Đoàn, Hội đã mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực ngoài Nhà nước; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên công nhân rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất.
Thu Hà
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