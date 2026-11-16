Chủ động nâng cao chất lượng dân số

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Trong đó, chú trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Học sinh Trường THPT Việt Trì được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng thể chất và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường.

Xác định công tác dân số là nhiệm vụ quan trọng, có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững, tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai các chương trình, đề án về dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Quan điểm xuyên suốt là giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, từng bước thích ứng với những biến đổi về dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Chi cục Dân số tỉnh chủ động tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Mạng lưới cán bộ dân số, y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò trong việc đưa chính sách dân số đến gần hơn với người dân.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 29.555 trẻ em được sinh ra, giảm 0,1% so với cùng kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 16.698 bà mẹ mang thai được tầm soát trước sinh, 23.112 trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong phát hiện sớm các dị tật, bệnh lý bẩm sinh, giúp gia đình và ngành y tế có biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời, hạn chế những hệ lụy đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Cùng với đó, công tác tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn được đẩy mạnh, hướng đến việc giúp nam, nữ thanh niên chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi xây dựng gia đình. Toàn tỉnh có gần 11.000 nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Thông qua hoạt động này, các bạn trẻ được cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phát hiện và tư vấn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, khả năng sinh sản cũng như sức khỏe của thế hệ tương lai.

Giờ học của trẻ Trường Mầm non Hiền Quan, góp phần phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dân số từ những năm đầu đời.

Đối với người cao tuổi, các hoạt động chăm sóc sức khỏe tiếp tục được mở rộng. Có 379.379 người cao tuổi trong tỉnh được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần. Việc tổ chức khám, tư vấn, quản lý sức khỏe tại cơ sở giúp người cao tuổi được theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính thường gặp, từ đó có hướng điều trị và chăm sóc phù hợp. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Để các chương trình dân số đi vào cuộc sống, công tác truyền thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đa dạng về nội dung và hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Tại Trạm Y tế xã Hiền Quan, công tác truyền thông dân số được duy trì thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Từ đầu năm đến nay, xã đã phát sóng hàng chục tin, bài trên hệ thống truyền thanh về công tác dân số và phát triển; duy trì giao ban cộng tác viên dân số định kỳ, thường xuyên cập nhật dữ liệu dân số tại các thôn.

Qua đó, những biến động về dân số được nắm bắt kịp thời, tạo cơ sở để triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ phù hợp. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt mức cao, góp phần duy trì hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Đồng chí Trần Hữu Nghị - Giám đốc Trạm Y tế xã Hiền Quan cho biết: “Công tác dân số được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Trạm chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dân số tại các thôn để đưa thông tin đến từng hộ gia đình. Qua tuyên truyền, người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và chủ động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình nói chung và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nói riêng”.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ dân số; mở rộng tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tăng cường quản lý sức khỏe người cao tuổi, từng bước kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu và theo dõi biến động dân số.

Với cách tiếp cận toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, công tác dân số của tỉnh đang từng bước chuyển từ mục tiêu kiểm soát quy mô sang nâng cao chất lượng dân số. Đây là nền tảng quan trọng để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực cho Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Hoàng Hương