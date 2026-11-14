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Trung Sơn mở hội giữa núi rừng

Ngày 14/11, xã Trung Sơn đã khai mạc chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”.

Từ tối 13/11, nơi diễn ra sự kiện đã có đông đảo bà con, khách du lịch tìm đến trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo tại các gian hàng và khu trung tâm tổ chức sự kiện của xã ở thôn Đâng.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngThôn Đâng - Trung tâm tổ chức sự kiện của xã có cơ sở vật chất khang trang thu hút đông đảo du khách.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngCác cô gái dân tộc Mường thôn Đâng và các thôn khác diện váy áo mới tưng bừng đi dự Ngày hội Đại đoàn kết của thôn.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngNhiều trò chơi dân gian được tổ chức tưng bừng, gắn bó tình đoàn kết, nghĩa đồng bào ở các khu dân cư.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngCác hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tạo không khí tưng bừng khiến cho ngày vui thêm trọn vẹn nghĩa tình.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngTrẻ em Trung Sơn háo hức với các trò chơi dân gian.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngNhiều quầy hàng của các địa phương được dựng lên, bày bán sản vật, thu hút khách du lịch và quảng bá sản phẩm.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngCác cô gái dân tộc Mường giới thiệu sản phẩm địa phương đến du khách.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngKhách du lịch và đồng bào hào hứng tham quan các gian trưng bày sản vật địa phương.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngNhiều du khách đã sử dụng nền tảng mạng xã hội phát trực tiếp hoạt động của lễ hội, góp phần quảng bá cho vùng cao Trung Sơn.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngNhiều sản phẩm đặc trưng của Trung Sơn được bày bán tại các gian hàng truyền thống.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngDu khách tham quan các gian hàng truyền thống, bán đặc sản của Trung Sơn.

Trung Sơn mở hội giữa núi rừngƯớc tính, sự kiện đã thu hút hàng chục ngàn du khách và đồng bào tham dự, góp phần quảng bá cho chiến lược phát triển du lịch cộng đồng với mục tiêu biến Trung Sơn thành "Điểm đến yêu thương".

Đồng chí Đinh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn thông tin, sau sự kiện, UBND xã sẽ tiến hành rút kinh nghiệm, bổ sung quy chế, cải tạo cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động đa dạng và thường niên hơn nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Trung Sơn đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Nhằm phục vụ nhu cầu của du khách, xã Trung Sơn đã phát triển các dịch vụ homestay, cải thiện hệ thống internet, wifi, chỉnh trang các điểm đến cộng đồng và mở rộng cơ sở dịch vụ ăn uống. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống cùng đồng bào Mông ở thôn Nhồi, tham quan rừng quế, hồ, thác nước và thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc ẩm thực của đồng bào Mông, Dao, Mường trên địa bàn.

Quốc Hội


Quốc Hội

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung Sơn Du khách Dân tộc Mường Đồng bào Sự kiện Khách du lịch Trò chơi dân gian Ngày hội đại đoàn kết Văn hóa văn nghệ Cơ sở vật chất
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