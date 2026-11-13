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Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2027 về văn hóa, xã hội

Các chỉ tiêu dự kiến về văn hóa, xã hội theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 7/11/2026.

Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2027 về văn hóa, xã hội

Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2027 về văn hóa, xã hội

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Phát triển kinh tế Kế hoạch Chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội văn hóa
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