Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2027 về văn hóa, xã hội

Không khí lạnh quay lại miền Bắc vào giữa tuần sau

2026-11-13 17:41:00 Dự báo khoảng ngày 18-19/11, không khí lạnh sẽ quay lại nước ta khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, đồng thời mưa lớn xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Trung.

Tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập

2026-11-13 12:10:00 baophutho.vn Ngày 13/11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và xây dựng các mô hình học tập năm 2026 cho 150 cán bộ khuyến...

Cẩn trọng với những tai nạn thương tích ở trẻ em

2026-11-13 11:16:00 baophutho.vn Chỉ trong một tháng trở lại đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ em nhập viện trong tình...

Thời tiết ngày 13/11: Mưa lớn tiếp diễn ở miền trung; Bắc Bộ trưa...

2026-11-13 07:25:00 Dự báo, ngày 13/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông trong buổi sáng, sau đó giảm dần về trưa và chiều, trời lạnh. Trong khi đó, một số tỉnh Tây Bắc Bộ; Huế, Đà Nẵng và khu...

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ cơ sở và người dân xã Lập Thạch

2026-11-12 18:58:00 baophutho.vn Chiều 12/11, UBND xã Lập Thạch phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe...

Giải quyết việc làm cho hơn 61.400 lao động

2026-11-12 12:38:00 baophutho.vn Trong tháng 10/2026, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 5.179 người lao động; đưa 506 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lũy kế...