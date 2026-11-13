Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2027 về văn hóa, xã hội

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Các chỉ tiêu dự kiến về văn hóa, xã hội theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 7/11/2026.
Theo nhandan.vn
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baophutho.vn Trong tháng 10/2026, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 5.179 người lao động; đưa 506 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lũy kế...
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