Gần 300 cán bộ khuyến học được tập huấn nghiệp vụ công tác hội và xây dựng mô hình học tập

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Ngày 12/11, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội và xây dựng các mô hình học tập năm 2026 cho gần 300 đại biểu là cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở. Chương trình nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn những nội dung trọng tâm về nghiệp vụ công tác khuyến học ở cơ sở; phương pháp tổ chức, triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập phù hợp với tình hình thực tiễn.
Trong đó, tập trung hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”, giúp cán bộ hội nắm vững quy trình, phương pháp đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, quản lý, đánh giá kết quả xây dựng mô hình học tập. Trang bị kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; cách lựa chọn đề tài, khai thác thông tin, phản ánh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong phong trào học tập suốt đời.
Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trình bày chuyên đề liên quan đến viết tin, bài tuyên truyền về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Bên cạnh đó, hội nghị dành thời gian hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, điều hành hoạt động chi hội cho đội ngũ chi hội trưởng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của các chi hội khuyến học tại cơ sở.
Quang cảnh hội nghị tập huấn.
Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác hội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài; thúc đẩy xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong cộng đồng, từng bước xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.
Lê Minh
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