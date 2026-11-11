An Bình: Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên từ cơ sở

Tại xã vùng sâu An Bình, lực lượng Công an chủ động bám sát địa bàn, quản lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật; đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Phòng ngừa từ những việc nhỏ

Xác định thanh thiếu niên là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, dễ chịu tác động từ môi trường sống và các mối quan hệ xã hội, Công an xã An Bình chú trọng nắm tình hình, rà soát, phân loại những trường hợp có biểu hiện hoặc nguy cơ vi phạm pháp luật để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Hiện, đơn vị đang quản lý 20 hồ sơ thanh thiếu niên thuộc diện cần quan tâm, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Hằng tháng, lực lượng Công an tổ chức gặp gỡ, nhắc nhở, răn đe và yêu cầu từng trường hợp cam kết chấp hành pháp luật, không tham gia các hành vi gây mất an ninh, trật tự. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các trường học trao đổi thông tin, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện; gặp gỡ gia đình, đề nghị phụ huynh thường xuyên nắm bắt tâm lý, sinh hoạt và các mối quan hệ của con em.

Đáng chú ý, các gia đình được vận động cam kết không giao xe máy cho con em điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định, nhằm phòng ngừa tình trạng tự ý sử dụng phương tiện, tụ tập chạy tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Công an xã xây dựng mô hình quản lý thanh thiếu niên do lực lượng Cảnh sát khu vực chủ trì. Cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp nắm hoàn cảnh, diễn biến và sự chuyển biến của từng trường hợp, kịp thời phối hợp với gia đình, nhà trường và khu dân cư triển khai biện pháp giáo dục phù hợp. Trong đó, lấy tuyên truyền, vận động, cảm hóa làm trọng tâm, không để những biểu hiện lệch chuẩn kéo dài, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác phòng ngừa còn được mở rộng đến các cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Công an xã rà soát, vận động các cơ sở sửa chữa xe máy cam kết không độ, chế phương tiện trái quy định; các cơ sở cơ khí không chế tạo hung khí để thanh thiếu niên sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Cùng với đó, lực lượng duy trì tuần tra công khai kết hợp hóa trang, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi liên quan đến thanh thiếu niên.

Một vấn đề được quan tâm là tình trạng thanh thiếu niên tự ý thay đổi kết cấu xe đạp, tháo bỏ hệ thống phanh để chạy tốc độ cao. Qua nắm tình hình, Công an xã phát hiện một số thiếu niên, học sinh sử dụng xe đạp đã bị tháo bỏ bộ phận bảo đảm an toàn, lưu thông trên các tuyến đường liên thôn và tuyến đường nối với đường Hồ Chí Minh qua địa bàn.

Ngày 25/5/2026, Công an xã phối hợp với Ban Quản lý thôn mời phụ huynh và các em có liên quan đến Nhà văn hóa thôn để tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục. Tại buổi làm việc, cán bộ Công an phân tích nguy cơ tai nạn, yêu cầu gia đình kiểm tra, khôi phục tình trạng an toàn ban đầu của phương tiện và tăng cường quản lý con em trong dịp nghỉ hè.

Công an xã nhắc nhở các thiếu niên tự ý thay đổi kết cấu xe đạp.

Kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng

Bên cạnh quản lý trực tiếp từng trường hợp, Công an xã An Bình xác định nhà trường giữ vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. Trong tháng 10/2026, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống bạo lực học đường; trang bị kỹ năng xử lý tình huống, sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn và phòng ngừa tai nạn giao thông. Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ, chủ động ứng phó với các tình huống trong học tập và cuộc sống.

Công an xã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học trên địa bàn.

Song song với hoạt động tại trường học, Công an xã tăng cường tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh, đưa thông tin phòng ngừa vi phạm đến các gia đình và khu dân cư. Trên địa bàn hiện có 20 cơ sở kinh doanh bi-a, thu hút một bộ phận thanh thiếu niên đến vui chơi, giải trí. Công an xã vận động các chủ cơ sở nâng cao trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tụ tập đánh bạc, gây rối, xô xát, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Thượng tá Hà Văn Thành - Trưởng Công an xã An Bình cho biết: Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng Công an, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Vì vậy, đơn vị chú trọng nắm chắc địa bàn, gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu tâm lý các em để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện lệch chuẩn. Cùng với tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Công an xã tiếp tục phát huy vai trò của Cảnh sát khu vực, phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền thôn trong quản lý, cảm hóa; tạo điều kiện để thanh thiếu niên tham gia các hoạt động bổ ích, tránh xa tệ nạn xã hội.

Từ những biện pháp cụ thể, thiết thực ngay tại cơ sở, công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên ở An Bình đang từng bước phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Qua đó, giúp các em nhận thức đúng, điều chỉnh hành vi, có môi trường rèn luyện, trưởng thành, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đinh Thắng