Chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Sơn Đông

{title}
{publish}
{head}
UBND xã Sơn Đông phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã.
Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại hội trường UBND xã Sơn Đông.
Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khu vực Vĩnh Phúc có chiều dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 10 xã, phường, trong đó có xã Sơn Đông. Tại xã Sơn Đông, dự án đi qua các thôn: Phú Đa, Đông Mật, Sơn Hòa, Hạnh Phúc, Tân Thành, Quyết Tiến, Hiệp Sơn, Phan Lãng, Phan Dư; tổng chiều dài khoảng 5km, diện tích cần thu hồi khoảng 14,23ha.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xã Sơn Đông đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Trong đợt đầu tiên thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, UBND xã đã quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với 190 hộ dân tại 3 thôn: Tân Thành, Phú Đa, Quyết Tiến.
Các hộ dân có đất thu hồi nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.
Cụ thể: Tại thôn Tân Thành, diện tích thu hồi 5.340m2; thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 45 hộ; tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tại thôn Phú Đa, diện tích thu hồi 7.089m2; thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 76 hộ; tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Tại thôn Quyết Tiến, diện tích thu hồi 5.964,8m2; thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 69 hộ; tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng.
Dự kiến thời gian tới, xã Sơn Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.
Văn Hải - Đặng Thưởng
baophutho.vn Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trong 2 ngày (11 - 12/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Chỉ...
baophutho.vn Ngày 12/11, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội và xây dựng các mô hình học tập năm 2026 cho gần 300...
baophutho.vn Mất cân bằng giới khi sinh (MCBGKS) không chỉ là thách thức về nhân khẩu học mà đã trở thành vấn đề xã hội sâu sắc, tác động trực tiếp đến cấu...
Dự báo, ngày 12/11, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra...
baophutho.vn Sáng 11/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ...
baophutho.vn Tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức mà còn cần trở thành giá trị văn hóa, thói quen ứng xử được hình thành từ...
baophutho.vn Tại xã vùng sâu An Bình, lực lượng Công an chủ động bám sát địa bàn, quản lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật; đồng thời phối hợp...