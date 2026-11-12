Truyền thông về bình đẳng giới và chuyển đổi số cho phụ nữ vùng biên cương

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trong 2 ngày (11 - 12/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình truyền thông về bình đẳng giới và chuyển đổi số tại 2 xã Lũng Cú, Sà Phìn (Tuyên Quang).

Tiểu phẩm tuyên truyền không tảo hôn tại xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân được tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của bình đẳng giới; nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ, thúc đẩy sự tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và xã hội.

Cùng với đó, chương trình tập trung phổ biến, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận công nghệ, phát triển sinh kế mới và sử dụng công nghệ số an toàn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp phụ nữ vùng biên giới nâng cao năng lực, sự tự tin, từng bước thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận tri thức và công nghệ.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ trao tặng kinh phí xây dựng mái ấm tình thương cho người dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã trao 20 suất quà cho phụ nữ nghèo, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 2 mô hình sinh kế (30 triệu đồng/mô hình) và 4 mái ấm tình thương (mỗi mái ấm trị giá 60 triệu đồng) cho gia đình phụ nữ nghèo tại 2 xã Lũng Cú, Sà Phìn.

Những hoạt động này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; giúp trẻ em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách số, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và người dân tại các địa bàn biên giới.

Thu Hoài