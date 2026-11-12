Giải quyết việc làm cho hơn 61.400 lao động

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Trong tháng 10/2026, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 5.179 người lao động; đưa 506 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lũy kế trong 10 tháng năm 2026, có 61.474 lao động được giải quyết việc làm, đạt 119,5% kế hoạch năm; 5.105 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 116% kế hoạch năm.
Công ty TNHH Innovasion Tương lai Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Hà) tuyển dụng lao động qua chương trình "Ngày hội việc làm - Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng lao động" năm 2026 tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.
Cùng với giải quyết việc làm, số người tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục tăng. Đến hết tháng 10, toàn tỉnh có 770.596 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 41,23% lực lượng lao động và vượt kế hoạch năm.
Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong 10 tháng đạt 16.657 tỷ đồng, bằng 80,5% kế hoạch, tăng 10,52% so với cùng kỳ. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được triển khai gắn với mở rộng đối tượng tham gia.
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục dự báo nhu cầu lao động của các dự án chuẩn bị đi vào hoạt động, làm cơ sở tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị tập trung kết nối cung - cầu lao động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.
Hương Giang
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