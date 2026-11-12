Nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 12/11, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và tuyên truyền viên pháp luật tại các xã có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung vào những nội dung liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Tô Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.

Cùng với đó, các đại biểu được trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm địa bàn, điều kiện thực tế, phong tục, tập quán và trình độ tiếp cận pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng này trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lê Minh