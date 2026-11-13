Thời tiết ngày 13/11: Mưa lớn tiếp diễn ở miền trung; Bắc Bộ trưa chiều giảm mưa, trời lạnh

Dự báo, ngày 13/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông trong buổi sáng, sau đó giảm dần về trưa và chiều, trời lạnh. Trong khi đó, một số tỉnh Tây Bắc Bộ; Huế, Đà Nẵng và khu vực phía đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/11, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi, trời lạnh. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tại Trung Bộ và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa vượt 200mm. Nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc do mưa dông tiếp diễn.

Trên biển, ngày và đêm 13/11, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/11 tại các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C; phía bắc có nơi dưới 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn