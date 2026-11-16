Thời tiết ngày 16/11: Bắc Bộ ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ

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Dự báo, ngày 16/11, Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ảnh: Đ.T
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Trên biển, ngày 16/11, bắc vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1,5m. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1,5m. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10km; gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km; gió đông bắc cấp 4. Sóng cao 1-2m. Trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/11 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.
Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.
Theo nhandan.vn
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