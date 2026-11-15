Thời tiết ngày 15/11: Cả nước ngày nắng, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng

{title}
{publish}
{head}
Dự báo, ngày 15/11, các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm; trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Ảnh: Quỳnh Anh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh.
Các khu vực khác ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối.
Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/11 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.
Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.
Theo nhandan.vn
Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tổ chức ngày kỷ niệm và sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều...
baophutho.vn Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình dự, chung vui Ngày hội Đại...
baophutho.vn Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...
baophutho.vn Ngày 14/11, phường Việt Trì tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và an sinh xã hội. Đây là các hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày...
baophutho.vn Ngày 14/11, xã Trung Sơn đã khai mạc chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc với chủ đề "Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026".
Dự báo, ngày 14/11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
baophutho.vn Tối 13/11, UBND phường Kỳ Sơn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc; Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày...