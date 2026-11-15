Thời tiết ngày 15/11: Cả nước ngày nắng, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng

Dự báo, ngày 15/11, các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm; trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Các khu vực khác ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Theo nhandan.vn