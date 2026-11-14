Phường Việt Trì: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

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Ngày 14/11, phường Việt Trì tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và an sinh xã hội. Đây là các hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Lãnh đạo phường Việt Trì trao hoa và Cờ lưu niệm tặng đại diện các đội tham gia hội thi nấu ăn.
Các hoạt động được phường Việt Trì tổ chức với quy mô rộng lớn, nội dung phong phú và mang đậm tính nhân văn. Trong đó, nổi bật là: Sự kiện ra mắt mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối bền vững” (diễn ra cuối tháng 10/2026) với 67 địa chỉ nhân đạo; tổ chức không gian trưng bày sản phẩm OCOP và các nông sản tiêu biểu của nông dân địa phương; giải thi đấu bóng chuyền hơi nam - nữ.
Đặc biệt, hội thi nấu ăn với chủ đề “Gia đình kết nối yêu thương” với sự tham gia của 44 đội thi đến từ 29 Tổ dân phố và Công đoàn phường; hội diễn văn nghệ quần chúng với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và truyền thống MTTQ thu hút đông đảo Nhân dân theo dõi.
Lãnh đạo phường Việt Trì, các đại biểu và giám khảo theo dõi các đội thi nấu ăn.
Qua đôi bàn tay khéo léo, những món ăn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và sẻ chia.
Thông qua chuỗi hoạt động nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời, biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
Lê Hoàng
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