Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết Tổ dân phố số 13, phường Hòa Bình

Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 13. Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân tổ dân phố số 13.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp tặng hoa, quà chúc mừng ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ, biểu diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Tổ dân phố số 13 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố số 2 và số 3 Quỳnh Lâm (cũ), hiện có 372 hộ với 1.502 nhân khẩu; trong đó, dân tộc Mường chiếm 60%, dân tộc Kinh chiếm 40%. Phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ và Nhân dân trong tổ tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao giải cho các tác giả đoạt giải tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của tổ đạt 110 triệu đồng/người/năm. Toàn tổ còn 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm 2% so với năm 2025. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực, với 364/372 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97,85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Trong năm, tổ dân phố đã thăm hỏi, tặng quà 24 gia đình chính sách, người có công; khen thưởng 123 học sinh đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng.

Cán bộ và Nhân dân đóng góp các loại quỹ với tổng kinh phí trên 63 triệu đồng. Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, góp phần giữ gìn tình đoàn kết, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân tổ dân phố số 13 đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả tự quản ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa quan trọng. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình, người dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao hỗ trợ tổ dân phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoà Bình trao giấy khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị tổ dân phố gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Hòa Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát Nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra các nội dung: Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu; tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; thi hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật, giao lưu bóng chuyền, đẩy gậy và tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”.

Các hoạt động góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hồng Duyên