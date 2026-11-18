Ngày hội Đại đoàn kết thôn Trung tâm 1, xã Thu Cúc

Ngày 18/11, thôn Trung tâm 1, xã Thu Cúc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chung vui cùng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Trung tâm 1.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Trung tâm 1, xã Thu Cúc.

Thôn Trung tâm 1 có 251 hộ dân và 1.055 nhân khẩu. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, kinh doanh và dịch vụ. Những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 40 triệu đồng; thôn có trên 97% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân trong thôn tích cực thực hiện nếp sống văn minh; duy trì hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tặng quà các hộ nghèo thôn Trung tâm 1.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Trung tâm 1 đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, thôn cần tiếp tục củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Cán bộ phải gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó, tạo thêm sức mạnh để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Lãnh đạo xã Thu Cúc tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thôn Trung tâm 1.

Tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đã tặng quà động viên các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trung tâm 1. Nhiều hộ gia đình và cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất, tài sản trên đất để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Gia Thái - Hoài Vũ