Hương Cần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Với đặc thù địa bàn miền núi rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số, Hương Cần còn không ít trở ngại trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số. Đặc biệt, khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi còn hạn chế. Thực tế này đòi hỏi chính quyền địa phương không chỉ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mà còn phải đổi mới cách thức phục vụ, tăng cường hỗ trợ để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức xã Hương Cần luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã tập trung chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, chú trọng công khai quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu điện tử, từng bước giảm giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, xuất phát từ đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã chủ động hỗ trợ trực tiếp những người chưa thành thạo công nghệ. Cán bộ Trung tâm tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, tạo và sử dụng tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả và thanh toán phí, lệ phí qua mạng. Không chỉ hướng dẫn thao tác, cán bộ còn giải thích những nội dung người dân chưa hiểu, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, bình đẳng.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân được hướng dẫn cụ thể trong từng khâu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Những vướng mắc phát sinh đều được cán bộ giải thích, hỗ trợ kịp thời, góp phần hạn chế việc đi lại nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - người dân thôn Đành chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi làm các thủ tục giấy tờ, tôi thường băn khoăn vì không biết cần chuẩn bị những gì, thực hiện ra sao. Nay đến Trung tâm, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, giải thích rõ những nội dung chưa hiểu. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại”.

Những nỗ lực đổi mới đã mang lại kết quả tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, xã Hương Cần tiếp nhận 3.027 hồ sơ TTHC, trong đó có 3.020 hồ sơ trực tuyến và 7 hồ sơ trực tiếp. Đã giải quyết 2.995 hồ sơ, với 2.982 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 98,5%; 13 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,4%; còn 32 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đã giải quyết được số hóa (2.995/2.995 hồ sơ); toàn bộ 1.756 hồ sơ có phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến. Mức độ hài lòng của người dân đạt trên 99%. Kết quả này khẳng định hiệu quả của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình và nâng cao trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với cải cách TTHC, xã chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh. 10 tháng năm 2026, toàn xã tổ chức 127 lượt tiếp công dân với 135 người, tương ứng 127 vụ việc. Xã tiếp nhận, theo dõi 64 đơn kiến nghị, phản ánh. Toàn bộ số đơn đã được phân loại, xử lý theo quy định; 59/64 vụ việc đã được giải quyết, đạt 92,19%, còn 5 vụ việc đang tiếp tục xử lý. Qua đó, góp phần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công dân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC tại Hương Cần vẫn còn một số khó khăn: Hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm giải quyết TTHC có thời điểm hoạt động chưa ổn định; việc đồng bộ dữ liệu còn chậm; một số cán bộ chưa thành thạo thao tác nghiệp vụ trên phần mềm. Đặc biệt, do địa bàn rộng, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mất nhiều thời gian...

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Trọng tâm là nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC; tăng cường số hóa, tái sử dụng dữ liệu điện tử và kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải quyết hồ sơ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, thanh toán trực tuyến; tăng cường phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các bộ phận chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở.

Bằng những việc làm thiết thực, từ giải quyết từng hồ sơ đến lắng nghe, xử lý từng kiến nghị chính đáng, Hương Cần đang từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, gần dân, lấy người dân làm trung tâm và phục vụ.

Anh Thơ