Xã Minh Đài vun đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), xã Minh Đài tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và củng cố tình đoàn kết tại thôn dân cư.

Xã Minh Đài tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng.

Các hoạt động hưởng ứng được triển khai trong tháng 10 và tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026, trên địa bàn 28 thôn. Đây là dịp để các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia sáng tạo, giao lưu và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thôn, các dân tộc và các thế hệ.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy địa bàn thôn và các thiết chế văn hóa, thể thao làm không gian tổ chức. Thay vì tập trung vào những hoạt động mang tính hình thức, xã khuyến khích mỗi thôn chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục, tập quán và nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.

Cùng với công tác tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam, xã chú trọng giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống và các mô hình hay ở cơ sở.

Hệ thống truyền thanh, trang thông tin, mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền trực quan được phát huy nhằm đưa thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong tháng 11, các thôn, cơ quan, đơn vị và hộ gia đình được vận động treo cờ Tổ quốc, tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa và sân vận động, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Từ ngày 10 đến ngày 24/11, các thôn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng tại nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; khuyến khích các tiết mục dân ca, dân vũ, sử dụng nhạc cụ, trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Thông qua hoạt động giao lưu, những làn điệu dân ca, điệu múa, nét đẹp trang phục và phong tục tốt đẹp có thêm không gian được giới thiệu, thực hành và trao truyền trong cộng đồng. Đặc biệt, việc khuyến khích người cao tuổi, thanh thiếu niên, phụ nữ, đoàn viên, hội viên cùng tham gia góp phần tạo sự kết nối giữa các thế hệ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ di sản văn hóa của địa phương.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của người dân xã Minh Đài.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 tại xã là Liên hoan văn nghệ dân gian quần chúng cấp xã tại sân vận động thôn Thuận. Với chủ đề “Minh Đài đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương phát triển”, liên hoan được tổ chức theo 3 cụm thôn gồm: cụm Bến Gạo với các thôn Bến Gạo, Luông, Lũng, Đồng Gạo; cụm Đồng Phú gồm Đồng Phú, Tân Trào, Minh Thanh, Vinh Quang; cụm Thuận gồm Thuận, Bình, Mịn 1, Tân Lực. Mỗi cụm đăng ký 4 tiết mục tham gia.

Việc tổ chức theo cụm thôn tạo điều kiện giao lưu, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời phát hiện, khuyến khích các hạt nhân văn nghệ, nghệ nhân và người am hiểu văn hóa tiếp tục đóng góp vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ngoài ra, các thôn tổ chức giao lưu thể thao với các môn như bắn nỏ, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông... UBND xã tổ chức Giải bóng đá chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, giao lưu gắn kết giữa các thôn.

Xã cũng khuyến khích các thôn, cơ quan, trường học và tổ chức đoàn thể tổ chức giới thiệu, thực hành văn hóa truyền thống; tạo điều kiện để nghệ nhân, người am hiểu văn hóa hướng dẫn, truyền dạy cho thanh thiếu niên và Nhân dân. Những hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sách, tranh ảnh, tư liệu về văn hóa địa phương cũng được vận động triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Hồ Sỹ Sùng – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Minh Đài cho biết: Các hoạt động văn hóa được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn dân cư. Ban Công tác Mặt trận chủ trì nội dung Ngày hội, tập trung ôn lại truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu; đồng thời vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Để các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, UBND xã Minh Đài phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và 28 thôn. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe được đặt ra ngay từ khâu chuẩn bị.

Khi mỗi người dân trở thành chủ thể tham gia gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa văn hóa, mỗi nhà văn hóa thôn thực sự trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, sức sống văn hóa sẽ được bồi đắp từ chính cơ sở. Đó cũng là nền tảng để xã Minh Đài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, góp phần thúc đẩy quê hương phát triển bền vững.

Hạnh Thúy