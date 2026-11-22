Quan tâm chăm sóc người có công

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng luôn được tỉnh Phú Thọ quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Không chỉ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, tỉnh còn chú trọng các hoạt động tri ân, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những ngày này, gia đình ông Hứa Đức Thông - con đẻ liệt sĩ Hứa Đức Minh, ở tổ dân phố Phong Châu, phường Nông Trang và gia đình cụ Vũ Văn Thọ - bố đẻ của liệt sĩ Vũ Ngọc Đạm, ở thôn An Thọ, xã Xuân Lũng cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Trong đó, mỗi gia đình được hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà ở đã xuống cấp.

Đại tá Phạm Quyết Chiến - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cho biết: Số tiền này được trích từ Chương trình “Gọi tên những vì sao đất nước” do Trung ương Hội phát động thông qua app thiện nguyện. Số tiền tuy không lớn nhưng sẽ giúp các gia đình khắc phục khó khăn về nhà ở, góp phần động viên, tri ân với các gia đình có công với cách mạng. Qua đó, thể hiện nét văn hóa và đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Các đơn vị, doanh nghiệp trao quà tri ân người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện các chế độ, chính sách và chăm lo đời sống người có công. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh tập trung tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

BOX: Việc chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng kịp thời, an toàn, đúng quy định đã tạo niềm phấn khởi trong các gia đình người có công. Toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp cho khoảng 44.600 người có công và thân nhân, với tổng kinh phí hơn 137,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết được tổ chức chu đáo. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn tỉnh đã trao 129.155 suất quà cho người có công, thân nhân và các đơn vị, với tổng kinh phí hơn 61,3 tỷ đồng. Trong đó, quà do tỉnh phê duyệt là 56.569 suất, kinh phí hơn 22,6 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh tiếp tục tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2.383 người, tổng kinh phí hơn 1,46 tỷ đồng; đồng thời trao tặng 100 triệu đồng cho 10 xã thuộc các chiến khu cách mạng trên địa bàn. Những hoạt động này góp phần động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với người có công, các gia đình chính sách và địa phương giàu truyền thống cách mạng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa của Trung ương Hội cho gia đình cụ Vũ Văn Thọ ở xã Xuân Lũng.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công được quan tâm thực hiện. 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức điều dưỡng tập trung cho 2.794 người. Trong đó, hơn 2.300 người được điều dưỡng trong tỉnh tại các Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ, Kim Bôi và Tam Đảo; 490 người được điều dưỡng ngoài tỉnh. Việc tổ chức các đợt điều dưỡng không chỉ giúp người có công phục hồi sức khỏe mà còn tạo điều kiện để giao lưu, chia sẻ, động viên tinh thần sau những năm tháng cống hiến, hy sinh.

Để cải thiện điều kiện sinh hoạt của các gia đình chính sách, tỉnh tập trung rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện hỗ trợ nhà ở. Qua rà soát, có 1.873 hộ thuộc diện hỗ trợ, gồm 985 hộ xây mới và 888 hộ sửa chữa, với tổng kinh phí dự kiến 57,16 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 164 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tổng kinh phí dự kiến 7,32 tỷ đồng. Đây là những chính sách thiết thực, hướng tới giải quyết khó khăn về nhà ở, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục và chính sách đối với người có công cũng được chú trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có công và thân nhân, hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã lấy được gần 19.900 mẫu, tạo cơ sở quan trọng cho việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cùng với đó, các công trình tưởng niệm liệt sĩ tiếp tục được quan tâm, trong đó triển khai cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Từ những chính sách cụ thể, thiết thực đã lan tỏa, tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi người có công, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hồng Nhung