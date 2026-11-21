80 năm lan tỏa yêu thương

Suốt 80 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã bền bỉ nối dài hành trình nhân ái, trở thành cầu nối của những tấm lòng sẻ chia, mang sự trợ giúp đến với người nghèo, người yếu thế và những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. Trên quê hương Đất Tổ, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa qua sự tận tâm của những người làm công tác Hội, những giọt máu nghĩa tình và sự chung sức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tình nguyện viên, góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tình người.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Phát động Ngày cộng đồng lần thứ Nhất.

Ngày 23/11/1946, Hội Hồng thập tự Việt Nam, tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay, chính thức ra đời. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào nhân đạo của dân tộc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và trách nhiệm sẻ chia của người Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác nhân đạo, căn dặn những người làm công tác Hội phải xuất phát từ tình yêu thương Nhân dân, góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm bớt đau thương cho đồng bào.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo, từ thiện nhận biểu trưng tri ân của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 60 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế và uy tín trong phong trào Chữ thập đỏ cả nước. Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trở thành một tổ chức có quy mô lớn, lực lượng đông đảo, phạm vi hoạt động rộng khắp với 172 Hội cơ sở, trên 5.000 chi hội, hơn 200 nghìn hội viên, trên 23 nghìn tình nguyện viên và hàng ngàn thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học.

Đáng tự hào hơn, các phong trào, cuộc vận động lớn của Hội như: “Tháng Nhân đạo”, Phong trào “Tết Nhân ái”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... đã trở thành “thương hiệu” không thể thiếu của Hội, nhiều mô hình ý nghĩa như: Cứu hộ - cứu nạn, nồi cháo tình thương, ngân hàng bò, thùng quỹ nhân đạo, ngôi nhà Chữ thập đỏ, Chợ tết nhân ái, ngân hàng máu sống... được duy trì hiệu quả...

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua kết quả hoạt động nhân đạo với tổng giá trị đạt 69,221 tỷ đồng, hỗ trợ 174.475 lượt đối tượng. Mỗi phần quà, căn nhà nhân đạo hay sự trợ giúp thiết thực không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng. Các cấp Hội phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 18.772 lượt người, với tổng trị giá 2,942 tỷ đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thảm họa, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nguồn lực sẵn sàng hỗ trợ người dân. Từ hỗ trợ khẩn cấp đến các hoạt động phòng ngừa, mỗi việc làm đều hướng tới mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, giảm thiểu tổn thất và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong hành trình nhân đạo ấy, hiến máu tình nguyện là một điểm sáng giàu ý nghĩa. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ là sự sẻ chia mà còn có thể trở thành cơ hội sống cho một người bệnh. Với thông điệp về trách nhiệm và tình yêu thương, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 95 buổi hiến máu tình nguyện, vận động 52.000 người đăng ký và tiếp nhận 51.409 đơn vị máu. Những người hiến máu đều mong muốn được trao đi sự sống, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Mỗi giọt máu trao đi trao cơ hội sống cho một người bệnh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” đã tạo khí thế sôi nổi trong các cấp Hội và cộng đồng. Với phương châm lấy hành động thiết thực làm thước đo hiệu quả, toàn tỉnh có 19 công trình, mô hình đăng ký thực hiện; 37 Hội Chữ thập đỏ cấp xã hoàn thành phần việc đăng ký. Các cấp Hội triển khai 51 hành động nhân ái, hoàn thành 39 phần việc cấp xã, thu hút 160 lượt người tham gia, mang lại lợi ích trực tiếp cho 2.286 người. Tổng nguồn lực huy động đạt 2,895 tỷ đồng; tiếp nhận 7.214 đơn vị máu; 185 người được truyền thông về sơ cấp cứu và 85 người được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu.

Từ những công trình nhân đạo, hoạt động trợ giúp người nghèo, người yếu thế đến các chương trình hiến máu và tập huấn sơ cấp cứu, mỗi phần việc đều mang một ý nghĩa cụ thể, góp phần đưa tinh thần nhân đạo đến gần hơn với đời sống. Đợt thi đua không chỉ tạo dấu ấn bằng những con số mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong kết nối các nguồn lực xã hội vì cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ Lê Thị Quỳnh Trang cho biết: Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Cộng đồng được triển khai vào ngày 23/11, gắn với Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là một dấu mốc mới, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái từ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ đến rộng khắp các tầng lớp Nhân dân, để 23/11 không chỉ là ngày truyền thống của Hội mà còn trở thành dịp để mỗi người cùng quan tâm, sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.

Có người trao đi những giọt máu hồng, có người dành thời gian, công sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; có doanh nghiệp, nhà hảo tâm bền bỉ đóng góp nguồn lực xây dựng nhà nhân đạo, hỗ trợ sinh kế. Cùng với đó là những cán bộ Hội, tình nguyện viên âm thầm bám sát cơ sở, tìm kiếm hoàn cảnh cần trợ giúp, kết nối và đưa sự sẻ chia đến đúng người, đúng lúc. Chính sự chung tay ấy đã tạo nên sức mạnh của lòng nhân ái, biến những tấm lòng riêng lẻ thành nguồn lực cộng đồng rộng lớn để yêu thương được trao gửi và những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng.

Phương Thanh