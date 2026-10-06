Rà soát, hoàn thiện phương án tuyến cầu Hai Bà Trưng và đường kết nối nút giao IC6

Sáng 6/10, đoàn công tác do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa quy hoạch hướng tuyến công trình cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho ý kiến vào phương án triển khai đường giao thông kết nối đến nút giao IC6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng đoàn công tác đã kiểm tra, xem xét hướng tuyến, các vị trí kết nối, giao cắt và những khu vực dự kiến chịu tác động trong quá trình triển khai dự án đường giao thông kết nối đến nút giao IC6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dự án được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành nghiên cứu phương án tuyến và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông, thực hiện trên địa bàn phường Việt Trì và các xã Sơn Đông, Tiên Lữ. Theo định hướng quy hoạch, tuyến đường có vai trò là tuyến đường trục chính, cửa ngõ trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ. Sở Xây dựng đã nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến và 3 phương án kết cấu cầu Hai Bà Trưng, gồm cầu dây văng, cầu Extradosed và cầu vòm thép dây treo dạng mạng lưới.

Trên cơ sở so sánh, đánh giá các phương án, phương án tuyến được kiến nghị lựa chọn theo hướng hạn chế giao cắt, giảm ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường trục chính đô thị và phù hợp với phương án giao cắt tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; quy mô mặt cắt ngang quy hoạch định hướng 90m.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho ý kiến vào phương án quy hoạch hướng tuyến công trình cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô.

Đối với cầu Hai Bà Trưng, phương án cầu dây văng được kiến nghị lựa chọn để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong các bước tiếp theo. Phương án kiến trúc cụ thể của cầu sẽ được xác định thông qua thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định.

Dự án nhằm tăng cường kết nối khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ với hệ thống giao thông đối ngoại, hình thành trục giao thông mới qua sông Lô, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Lô.

Đồng thời, dự án góp phần nâng cao năng lực kết nối, rút ngắn thời gian, chi phí đi lại và vận chuyển hàng hóa; tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch hướng tuyến công trình cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Đây là dự án giao thông quan trọng, có ý nghĩa tăng cường kết nối khu vực trung tâm tỉnh với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đồng thời góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Lô.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp rà soát kỹ phương án hướng tuyến, quy mô đầu tư và các nội dung liên quan; bảo đảm sự đồng bộ với các quy hoạch, dự án hạ tầng trong khu vực, tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo đúng trình tự, quy định.

Đức Anh