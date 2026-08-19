Thời tiết ngày 19/8: Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có nơi mưa rất to

Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vớt rác để tiêu thoát nước nhanh. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh, đặc biệt khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời.

Từ sáng sớm 19/8 đến đêm 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Ngày và đêm 19/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 21/8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị giảm dần. Cảnh báo: nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới lúc 01 giờ ngày 19/8 có vị trí ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Song Tử Tây có gió Tây Nam giật cấp 7; trạm Phú Quốc có gió giật cấp 8; trạm Côn Đảo có gió giật cấp 7.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 19/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo, ngày và đêm 20/8, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3,5m; biển động. Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3,5m; biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động. Rủi ro thiên tai cấp 2, riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Theo Vietnam+