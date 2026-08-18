Hoàn thiện hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ trước 1/1/2027

Các trạm dừng nghỉ đang khai thác thuộc diện chuyển tiếp phải hoàn thiện hệ thống sạc điện trước ngày 1/1/2027. Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đồng thời yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ triển khai trước ngày 25/8/2026.

Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ trước 1/1/2027

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ.

Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện trạm dừng nghỉ

Động thái này được thực hiện theo Công điện số 33 ngày 6/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát tình hình triển khai hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ thuộc phạm vi quản lý và báo cáo về Cục trước ngày 25/8/2026.

Phạm vi rà soát bao gồm cả các trạm đã đưa vào khai thác và các trạm đang được đầu tư trên địa bàn, do địa phương giao đầu tư, kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ.

Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng nghỉ thuộc phạm vi quản lý triển khai các yêu cầu về hạ tầng sạc điện.

Không chỉ các địa phương, VEC, VIDIFI và các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ cũng phải khẩn trương thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng thời báo cáo kết quả rà soát về Cục Đường bộ Việt Nam trước cùng thời hạn.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan quản lý và các bên liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ.

Theo QCVN 43:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, số vị trí đỗ xe tối thiểu có thể bố trí phương tiện giao thông cơ giới vào sạc điện tại các trạm dừng nghỉ phải chiếm 10% tổng số vị trí đỗ xe.

Bố trí số vị trị sạc điện cao hơn quy định

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam không chỉ yêu cầu các nhà đầu tư đáp ứng mức tối thiểu theo quy chuẩn mà còn đề nghị nghiên cứu, rà soát nhu cầu thực tế để có thể bố trí số vị trí sạc điện cao hơn quy định.

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ thuộc diện chuyển tiếp theo QCVN 43:2024/BGTVT, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị khẩn trương bổ sung và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thiện hệ thống sạc điện cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trước ngày 1/1/2027.

Để phục vụ công tác tổng hợp, Cục Đường bộ Việt Nam cũng xây dựng biểu mẫu thông tin, trong đó yêu cầu cập nhật diện tích trạm, diện tích bãi đỗ xe, số vị trí đỗ xe, số vị trí trạm sạc điện, công suất trụ sạc, loại cổng sạc, tình hình triển khai, thời gian hoàn thành, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị.

Theo baochinhphu.vn