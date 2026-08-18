Lan tỏa chính sách bảo hiểm, mở rộng diện bao phủ

Không chỉ cung cấp thông tin, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang được triển khai theo hướng gần dân, sát cơ sở, đa dạng về nội dung và linh hoạt về hình thức. Từ những hội nghị đối thoại trực tiếp đến các hoạt động truyền thông cộng đồng, livestream trên mạng xã hội, chính sách BHXH, BHYT ngày càng đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Cán bộ BHXH tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân tìm hiểu, tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Là một trong những người dân được tiếp cận, tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT thông qua hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, chị Nguyễn Bích Hậu ở xã Thanh Sơn cho biết: “Trước đây, nhiều thông tin về BHXH, BHYT tôi chỉ biết qua người quen hoặc nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi được cán bộ bảo hiểm tuyên truyền, giải thích cụ thể, tôi hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia, mức đóng, phương thức đóng cũng như ý nghĩa của việc duy trì bảo hiểm lâu dài. Đây là chính sách thiết thực, gắn trực tiếp với cuộc sống của mỗi gia đình”.

Từ câu chuyện của chị Hậu có thể thấy, tuyên truyền chính sách bảo hiểm không đơn thuần là phổ biến quy định, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ để chủ động tham gia và duy trì. Đây cũng là một trong những giải pháp được cơ quan BHXH chú trọng nhằm đưa chính sách an sinh xã hội đi vào cuộc sống.

Tháng 4/2026, BHXH tỉnh Phú Thọ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, góp phần nâng cao nhận thức và mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Để thông tin không chỉ đến đúng đối tượng mà còn tạo chuyển biến về nhận thức, cơ quan BHXH chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền. Trong tháng 4/2026, hoạt động ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT được triển khai rộng rãi; tiếp đó là Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân trong tháng 5. Kết quả, đã có hơn 800 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.000 người tham gia BHYT tự đóng.

Cùng với tuyên truyền tại khu dân cư, hình thức truyền thông trực tiếp cũng được tăng cường. Dịp Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ (từ ngày 22-28/4/2026), gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Quảng trường Hùng Vương trở thành điểm kết nối trực tiếp giữa cơ quan bảo hiểm với người dân. Tại đây, những thắc mắc về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia và các chính sách mới được cán bộ chuyên môn giải đáp cụ thể.

Truyền thông chính sách cũng được mở rộng trên môi trường số. Cơ quan BHXH tổ chức 2 hội nghị trực tuyến bằng hình thức livestream tuyên truyền chính sách BHYT với chủ đề “Tỉnh Phú Thọ chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. Các chương trình được phát trực tiếp trên trang Fanpage của BHXH tỉnh, thu hút hơn 11.000 lượt xem, 139 bình luận và 89 lượt chia sẻ. Qua đó, thông tin chính sách được lan tỏa nhanh, rộng, tạo thêm kênh tương tác để người dân trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi và tiếp cận thông tin chính thống.

Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân trong dịp Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, gắn với từng nhóm đối tượng. Cơ quan BHXH đã phối hợp với các xã, phường, doanh nghiệp tổ chức 428 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT với 4.832 người tham dự; đồng thời tổ chức 52 hội nghị tuyên truyền, đối thoại với người lao động tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, thu hút 2.216 người lao động tham gia.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần đưa chính sách bảo hiểm đến đông đảo người dân. Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh thường xuyên cập nhật các quy định mới, hoạt động của ngành và thông tin hữu ích đối với người tham gia.

BOX: Hiệu quả công tác tuyên truyền được phản ánh rõ qua kết quả phát triển người tham gia. Đến hết tháng 6/2026, Phú Thọ có 739.709 người tham gia BHXH, chiếm 39,58% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 100,7% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; đạt 93,56% chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2026-2030. Những con số này cho thấy chính sách BHXH đang ngày càng được người dân quan tâm, chủ động tiếp cận.

Đáng chú ý, việc phát triển BHXH tự nguyện có bước tiến tích cực khi số người tham gia tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nhận thức rõ BHXH không chỉ là chính sách dành cho người làm việc trong khu vực có quan hệ lao động, mà còn mở ra cơ hội hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh cho người lao động tự do.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2026, BHXH bắt buộc mới đạt 93,5%, BHXH tự nguyện đạt 93,8% chỉ tiêu kế hoạch năm. Kết quả thực hiện giữa các xã, phường cũng chưa đồng đều.

Trước thực tế đó, BHXH tỉnh xác định tiếp tục đổi mới hình thức, tăng cường tư vấn trực tiếp, đưa chính sách đến gần hơn với từng nhóm đối tượng, nhất là tại những địa bàn có tỷ lệ bao phủ thấp. Đặc biệt, ngành tập trung đẩy mạnh truyền thông số, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp để vận động người dân tham gia, duy trì BHXH, BHYT. Qua đó, từng bước mở rộng diện bao phủ, củng cố “lưới an sinh”, bảo đảm quyền lợi và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Anh Thơ