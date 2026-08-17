Trao tặng 1.000 đầu sách và 120 áo ấm cho học sinh xã Vân Sơn

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Chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, Brocade Project - dự án tìm hiểu, quảng bá văn hóa các dân tộc thiểu số và hoạt động thiện nguyện do học sinh tại Hà Nội khởi xướng đã phối hợp với UBND xã Vân Sơn tổ chức chương trình “Tủ sách cho em” trên địa bàn xã.
Đại diện Brocade Project trao biểu trưng tặng 500 đầu sách cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Sơn.
Chương trình “Tủ sách cho em” đã trao tặng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Sơn, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Vân, mỗi trường 500 đầu sách và 60 chiếc áo ấm. Số sách được bổ sung vào thư viện nhà trường, góp phần phục vụ nhu cầu học tập, đọc sách, đồng thời khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc và tự học. Bên cạnh đó, những phần quà áo ấm dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em vượt khó, vững bước đến trường trong những ngày thời tiết giá lạnh.
Tại buổi trao tặng quà, các thành viên Brocade Project có dịp giao lưu với học sinh địa phương, tìm hiểu văn hóa dân tộc Mường và những nét đặc sắc của vùng đất Vân Sơn. Qua hoạt động giao lưu, dự án hướng tới tạo sự kết nối giữa học sinh các địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.
Với thông điệp “Trao sách, gửi yêu thương”, chương trình không chỉ mang đến những món quà thiết thực mà còn góp phần kết nối các bạn trẻ Hà Nội với học sinh vùng cao, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Đại diện Brocade Project cùng các nhà hảo tâm trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho em Bùi Thị Anh Thư.
Cũng trong chương trình, Brocade Project cùng lãnh đạo UBND xã Vân Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà tài trợ và các nhà hảo tâm đã đến thăm, động viên và trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho em Bùi Thị Anh Thư, học sinh lớp 9 (năm học 2025 - 2026), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Sơn. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.
Ngọc Tuấn
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