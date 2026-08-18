Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm ngày 17 đến hết ngày 21/8/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ phía bắc Quảng Trị trở ra) có thể xảy ra đợt mưa lớn, nguy cơ xảy ra đợt lũ trên các sông, suối thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi.

Công điện gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nặng nề (52 người chết và mất tích, 80 người bị thương, 173 nhà sập đổ, trên 23.200 ngôi nhà bị hư hỏng,...). Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm ngày 17 đến hết ngày 21/8/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ phía bắc Quảng Trị trở ra) có thể xảy ra đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, thời gian mưa dự kiến kéo dài ngay sau những đợt mưa liên tiếp vừa qua, nguy cơ xảy ra đợt lũ trên các sông, suối thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi; đồng thời trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa dông, kèm theo gió giật mạnh.

Theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời tới cơ quan chức năng và người dân để triển khai công tác phòng, chống

Để chủ động ứng phó thiên tai, nhất là nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (từ Quảng Trị trở ra) theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi sát tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu chậm trễ, lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra thiệt hại về tính mạng của Nhân dân.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân; chủ động chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế

3. Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống, bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, công trình giao thông, thủy lợi đang thi công dở dang.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

5. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Các tỉnh, thành phố triển khai ngay công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn, nhất là ứng phó nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

a) Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai đến người dân; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để Nhân dân biết và chủ động phòng, tránh, ứng phó bảo đảm an toàn.

b) Rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư tại những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế sinh sống tại khu vực ven suối, nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

c) Thông báo cho chủ công trình đang xây dựng ven sông, chủ phương tiện vận tải, du lịch hoạt động trên sông, trên biển, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lớn, lũ, dông lốc, gió giật mạnh để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn; tổ chức rà soát, kiểm tra xử lý vật cản, khơi thông dòng chảy hạn chế nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

d) Chủ động triển khai công tác tiêu nước đệm, chống ngập úng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại đô thị và khu công nghiệp.

đ) Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở.

e) Tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho Nhân dân.

8. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo baochinhphu.vn