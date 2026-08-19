Tập huấn Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 19/8, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tập huấn Luật Báo chí (sửa đổi) và một số nội dung cơ bản về an toàn thông tin trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Báo chí trình bày những nội dung liên quan đến Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2025, các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí và một số nội dung cơ bản về an toàn thông tin trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí truyền đạt các nội dung tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo; quy định về đạo đức nghề nghiệp; điều kiện, hoạt động và hồ sơ thông báo thành lập cơ quan thường trú, văn phòng đại diện; việc cử phóng viên thường trú và sử dụng giấy giới thiệu khi hoạt động nghiệp vụ báo chí.

Bên cạnh đó, các đại biểu được cập nhật những điểm mới liên quan đến quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng; phát triển cơ quan báo chí đa phương tiện; liên kết sản xuất nội dung; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí và những vấn đề về an toàn thông tin cần lưu ý trong quá trình tác nghiệp.

Đại diện Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, Cục Báo chí phát biểu tại buổi tập huấn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ người làm báo và truyền thông trên địa bàn tỉnh được cập nhật kiến thức, nắm bắt những điểm mới của Luật Báo chí (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhận diện những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm hoạt động báo chí, truyền thông đúng quy định và an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Đinh Vũ