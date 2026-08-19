Yên Lập nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, xã Yên Lập xác định chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phương châm “4 tại chỗ” được triển khai hiệu quả, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và ổn định sản xuất, đời sống.

Xã Yên Lập có diện tích tự nhiên hơn 69 km2, 29 khu dân cư, dân số trên 29 nghìn người. Những năm gần đây, địa phương phải đối diện với nhiều loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, dông lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất, rét hại... Trong đó, một số khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập úng như: Đồng Tiến, Bảng, Khe Chò, Thiện, cống Mè... Các thôn thường xuyên ngập úng là An Minh, Tân Hoa, Tân An (khu chợ trung tâm), thôn Mè... Các thôn thường xuyên sạt lở đất là Đồng Lạc, Mít, Tân Hoa...

Lãnh đạo xã Yên Lập chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2025.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Các cơn bão số 3, số 5 và số 10 trong năm 2025 gây thiệt hại lớn trên địa bàn. Mặc dù không xảy ra thiệt hại về người, song nhiều nhà ở bị sạt lở, ngập úng, nhiều công trình phụ và tài sản sinh hoạt của người dân bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do các cơn bão gây ra trên địa bàn ước tính trên 41 tỷ đồng.

Xác định phòng ngừa là giải pháp quan trọng hàng đầu, cấp ủy, chính quyền xã Yên Lập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng và các khu dân cư.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm, xã duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chủ động tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập úng. Khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, các lệnh sơ tán được triển khai kịp thời, trực tiếp đến các hộ dân trong vùng có nguy cơ, yêu cầu di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Một trong những giải pháp quan trọng được Yên Lập chú trọng là xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro. Phương án xác định cụ thể 5 cấp độ rủi ro gắn với các tình huống và biện pháp ứng phó tương ứng; đồng thời rà soát những khu vực trọng yếu, xung yếu, các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng, lũ quét để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phòng chống.

Thực tiễn phòng, chống thiên tai cho thấy, lực lượng tại cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, xã thường xuyên kiện toàn đội xung kích, các tổ xung kích phòng, chống thiên tai tại xã và khu dân cư, với gần 300 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia chỉ huy, điều hành, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng xung kích được phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. Từ việc hỗ trợ sơ tán người dân, di chuyển tài sản, hàng hóa, vật nuôi đến cứu hộ, cứu nạn, lực lượng này đã phát huy vai trò nòng cốt ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã, Đội trưởng Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Yên Lập cho biết: Việc xây dựng lực lượng xung kích tại cơ sở giúp địa phương chủ động hơn trong mọi tình huống. Khi có thiên tai, lực lượng được huy động nhanh chóng, bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao. Năm 2025, trong những đợt mưa lũ diễn biến phức tạp, đội, tổ xung kích đã kịp thời cứu 3 người bị lũ cuốn trôi. Bên cạnh đó, lực lượng xung kích đã chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản và vật nuôi... Những việc làm kịp thời, thiết thực đã góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thiên tai được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các khu dân cư; đặc biệt là việc phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, Yên Lập đang từng bước xây dựng thế chủ động, vững chắc trước thiên tai. Qua đó góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lệ Oanh