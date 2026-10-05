Hợp Lý xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại xã Hợp Lý ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Từ xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xóm ngõ đến duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng, nhiều mô hình, cách làm thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, tạo dựng môi trường sống ngày càng văn minh, đoàn kết.

Bí thư Chi bộ thôn Tùy Sơn cùng trưởng thôn và cán bộ MTTQ xã Hợp Lý bàn giải pháp xây dựng đời sống văn hóa.

Chúng tôi có mặt tại nhà văn hóa thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, đúng lúc cán bộ và Nhân dân trong thôn đang khẩn trương chuẩn bị Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tiếng nhạc từ sân khấu vang lên rộn rã, tiếng cười nói râm ran náo nhiệt, tạo nên không khí vui tươi náo nức. Trên sân bê tông thoáng rộng, sạch sẽ, người cao tuổi tập thể dục, thanh niên chơi thể thao, trẻ nhỏ đá bóng, nô đùa... những hình ảnh bình dị ấy phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa nơi đây. Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng hòa giải thôn Tùy Sơn Khương Viết Chuẩn cho biết: Từ ngày 1/7, ba thôn Phú Cường, Tùy Sơn và Tân Lập được sáp nhập thành thôn mới Tùy Sơn, có tổng số 623 hộ, với 2.230 khẩu. Thời gian qua, phong trào xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) được Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Việc xây dựng nhà văn hóa Phú Cường - Tùy Sơn với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng do người dân đóng góp. Riêng con đường từ xóm Thọ Linh nối ra quốc lộ 2C dài hơn 1,5km, đã có 21 hộ hiến hơn 1.000m2 đất để mở rộng, trong đó, gia đình ông Vũ Hồng Thanh hiến 80m2.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa của thôn từ nhiều năm nay luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Liên tục 3 năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 98%, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên đạt 80%. Các hoạt động dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da diễn ra sôi nổi, trở thành sân chơi quen thuộc của người dân trong thôn sau giờ lao động. Cụ Đào Minh Chí, 90 tuổi, xóm Phú Cường, thôn Tùy Sơn - 60 năm tuổi Đảng cho biết: Điểm nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở xóm Phú Cường là phong trào xây dựng gia đình văn hóa và việc thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng. Các nội dung được công khai, bàn bạc dân chủ để người dân cùng thống nhất và tham gia thực hiện. Nhờ đó, ý thức chấp hành nếp sống văn minh ngày càng được nâng cao; việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm.

Bí thư chi bộ Khương Thị Minh Quế - người mới được dự lễ tuyên dương, vinh danh Bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội đã có 10 năm làm Bí thư chi bộ, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng ngày càng cao, thôn đã vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công để nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhà văn hóa và các khu thể thao. Đến nay, thôn Tùy Sơn có 3 nhà văn hóa cùng 3 sân bóng đá mini, 3 sân bóng chuyền hơi. Nhà văn hóa được trang bị khá đầy đủ bàn ghế, ti vi và các thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, tủ sách cộng đồng được duy trì hiệu quả, trở thành nơi đọc sách, tìm hiểu thông tin của nhiều người dân trong thôn. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể dục - thể thao hoạt động thường xuyên, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong khu dân cư, đồng thời là lực lượng nòng cốt tham gia các hội thi, hội diễn, giải thể thao do xã tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Lý Phạm Văn Hòa cho biết: Xác định phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; những năm qua, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các bí thư chi bộ, trưởng thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nội dung nâng cao đời sống tinh thần, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh trật tự và tạo nền tảng xây dựng NTM nâng cao. Hiện toàn xã có 12 thôn với 28 nhà văn hóa cùng hệ thống sân vận động, sân chơi thể thao, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của người dân.

Đến nay, xã Hợp Lý có 4.698 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm hơn 90% số hộ; hơn 71,4% số thôn đạt thôn văn hóa. Có 4/10 tiêu chí đạt tiêu chí NTM nâng cao. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” gắn với xây dựng NTM nâng cao; chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; xây dựng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong các phong trào ở cơ sở. Phấn đấu đến năm 2028, đạt xã NTM nâng cao

Mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa ở xã Hợp Lý không chỉ nằm ở những danh hiệu văn hóa hay các công trình được đầu tư, mà ở sự đồng thuận, tinh thần gắn kết, ý thức cùng vun đắp cộng đồng của mỗi người dân. Từ những hoạt động gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày, các giá trị văn hóa tốt đẹp đang tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh, an toàn, bền vững từ mỗi khu dân cư. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Xuân Hùng