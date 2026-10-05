Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá cho đoàn viên, thanh niên

Trước những tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các loại thuốc lá thế hệ mới, Tỉnh Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp truyền thông sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc.

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và sáng kiến phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên.

Sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với kiểu dáng hiện đại, bắt mắt cùng hương vị hấp dẫn đã nhanh chóng xâm nhập vào giới trẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và lối sống. Nhận thức rõ thực trạng này, Tỉnh Đoàn xác định phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục lối sống, kỹ năng cho ĐVTN. Theo đó, tổ chức Đoàn không ngừng đổi mới phương thức truyền thông, chú trọng tính tương tác, trực quan nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của giới trẻ cũng như hiệu quả công tác tuyên truyền. Tỉnh Đoàn thường xuyên tổ chức các hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến PCTHTL. Năm nay hội thi thu hút 10 đội đến từ các xã, phường, tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tuyên truyền, vận động cộng đồng xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Đồng chí Trịnh Tuấn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Phú cho biết: “Tham gia hội thi, Đoàn Thanh niên xã Bình Phú đã thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết về các quy định của pháp luật, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và các biện pháp PCTHTL. Tại phần thi Sáng kiến, chúng tôi đã truyền tải thông điệp ý nghĩa đến đoàn viên, thanh thiếu nhi về PCTHTL, hướng đến lối sống lành mạnh”. Với các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, nội dung tuyên truyền thể hiện sinh động, hấp dẫn nhưng gần gũi với ĐVTN, hội thi trở thành hoạt động thiết thực hưởng ứng công tác PCTHTL, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh trong ĐVTN; tạo môi trường để tuổi trẻ các địa phương giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Ngoài tổ chức các hội thi, Đoàn Thanh niên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin do tổ chức Đoàn quản lý như: Fanpage, zalo, cổng thông tin điện tử. Các ấn phẩm infographic, video ngắn gọn, dễ nhớ về tác hại của nicotine, dấu hiệu nhận biết ngộ độc thuốc lá điện tử được chia sẻ rộng rãi, tiếp cận nhanh chóng đến thanh thiếu niên. Nội dung PCTHTL cũng được đưa vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ tại các trường THPT, THCS, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; kết hợp tuyên truyền trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Đoàn Thanh niên trong trường học phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức cho đoàn viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không hút thuốc lá, không sử dụng thuốc lá điện tử trong và ngoài nhà trường.

Từ những nỗ lực đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của ĐVTN. Tỷ lệ thanh thiếu niên hiểu đúng về tác hại của thuốc lá thế hệ mới tăng lên, nhiều bạn trẻ chủ động từ bỏ thói quen hút thuốc, trở thành tuyên truyền viên tích cực tại gia đình, nhà trường. Để công tác PCTHTL tiếp tục đi vào chiều sâu, Tỉnh Đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng mở rộng các chương trình tập huấn kỹ năng, duy trì hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh. Qua đó, giúp ĐVTN tránh xa các tệ nạn xã hội nói chung và khói thuốc nói riêng, chung tay xây dựng thế hệ trẻ Đất Tổ khỏe mạnh, bản lĩnh, giàu khát vọng cống hiến.

Thu Hà