Gần 1.000 người tham gia chương trình Giọt hồng doanh nghiệp

Sáng 5/7, tại khu vực Vĩnh Phúc, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nhân đạo (Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) tổ chức chương trình Giọt hồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hành trình đỏ - Giọt hồng Đất Tổ năm 2026.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp làm thủ tục tham gia hiến máu.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay trong buổi khai mạc, chương trình Giọt hồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã thu hút gần 1.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu an toàn. Đây là nguồn máu quý giá, góp phần bổ sung kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế

Chương trình Giọt hồng doanh nghiệp không chỉ góp phần phát triển phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp mà còn nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp nhân ái.

Lưu Trường - Ngọc Anh