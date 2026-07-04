Khơi dậy sức sáng tạo từ các phong trào thi đua

Các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đang trở thành động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh. Từ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất đến các phong trào xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, mỗi phong trào đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống người lao động và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các phong trào được tổ chức theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động.

Trong đó, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục là điểm nhấn, thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Thông qua phong trào, người lao động tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, phong trào cũng tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập và từng bước nâng cao đời sống.

Gian hàng trưng bày sản phẩm, sáng kiến tỉnh Phú Thọ tại Triển lãm trí tuệ người lao động Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông qua các phong trào thi đua, trong 6 tháng đầu năm đã có trên 3.000 sáng kiến của đoàn viên, công nhân viên chức lao động được công nhận ứng dụng trong thực tiễn với giá trị làm lợi 40 tỷ đồng. Có 57 sản phẩm, công trình sản phẩm được ngiệm thu, công nhận gắn biển với giá trị làm lợi 572 triệu đồng; 10 sáng kiến, giải pháp đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng “Bằng lao động sáng tạo”; 26 sáng kiến, giải pháp của công nhân viên chức lao động đăng ký tham gia Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026”.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 gia đình đoàn viên, công nhân viên chức, lao động được biểu dương Gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026. LĐLĐ tỉnh cũng biểu dương 60 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Huyền Ngọc - Chủ tịch Công đoàn xã Phù Ninh cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn xã đã phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Các đơn vị, doanh nghiệp đã cụ thể hóa nội dung thi đua theo từng bộ phận sản xuất, gắn với chỉ tiêu công việc và được đánh giá hằng tháng, hằng quý. Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, động viên người lao động đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích nổi bật. Nhờ đó, phong trào thi đua ngày càng lan tỏa, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu đã được các cấp, ngành ghi nhận và biểu dương.”.

Không chỉ dừng lại ở phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các cấp công đoàn trong tỉnh còn triển khai hiệu quả phong trào “Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Qua đó, ý thức tự học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao.

Công đoàn xã Bình Phú tổ chức giải thể thao trong đoàn viên, người lao động năm 2026.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận tụy, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Song song với đó, các phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa - thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động và “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo môi trường lao động an toàn, thân thiện và gắn kết.

Từ những phong trào thi đua thiết thực, rất nhiều sáng kiến, giải pháp đã được hiện thực hóa, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng năng động, sáng tạo.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Hà