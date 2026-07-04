Bổ sung hệ thống vạch kẻ đường tại nhiều tuyến giao thông

Cùng với việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang đang triển khai sơn mới, bổ sung hệ thống vạch kẻ đường tại nhiều tuyến giao thông chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Đơn vị thi công tập trung sơn lại vạch phân làn, vạch dừng xe, vạch dành cho người đi bộ và các ký hiệu chỉ dẫn.

Theo đó, các đơn vị thi công tập trung sơn lại vạch phân làn, vạch dừng xe, vạch dành cho người đi bộ và các ký hiệu chỉ dẫn tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn, trường học và các nút giao trọng điểm.

Việc bổ sung hệ thống vạch kẻ đường giúp nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

Việc hoàn thiện hệ thống vạch sơn kẻ đường giúp tăng khả năng nhận diện, hướng dẫn các phương tiện lưu thông đúng làn đường, góp phần giảm nguy cơ xảy ra va chạm, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh.

Trong thời gian thực hiện, các phương tiện giao thông được khuyến cáo chấp hành hệ thống biển báo và giảm tốc độ khi đi qua khu vực đang thi công để bảo đảm an toàn.

Gia Thái